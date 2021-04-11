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Эрдоган поддержал "Крымскую платформу"

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Эрдоган поддержал &quot;Крымскую платформу&quot;
Зеленский встретился с Эрдоганом 10 апреля. Фото: president.gov.ua

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины. Турция выступает против напряжения в Черноморском регионе и поддерживает "Крымскую платформу".

Об этом сказал Эрдоган на совместной с Владимиром Зеленским пресс-конференции, сообщает пресс-служба президента Турции.

"Наша первоочередная цель - чтобы Черное море оставалось морем мира, спокойствия и сотрудничества. Мы не хотим нарастания напряжения в нашем регионе под любым предлогом. В этом контексте я обменялся мнениями с моим другом (Владимиром Зеленским. - Gazeta.ua) по поводу текущей ситуации на востоке Украины. Мы верим, что нынешний кризис можно решить мирным дипломатическим способом на основе принципов территориальной целостности Украины и международного права", - заявил Эрдоган.

Турция поддерживает "Крымскую платформу". Страна считает своим долгом улучшить положение крымских татар, которые были вынуждены покинуть родину. Она готова предоставить любую поддержку Украине, чтобы снизить напряжение, продолжить поддержания "режима тишины" и урегулировать конфликт путем диалога на основе Минских договоренностей, подчеркнул Эрдоган. Турция поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины и не признает аннексию Крыма.

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Видение Киева и Анкары в вопросах вызовов в Черноморском регионе совпадают - "как в отношении самих угроз, так и о путях надлежащего реагирования на эти угрозы", сказал Владимир Зеленский.

10 апреля Владимир Зеленский посетил Турцию. Там он встретился с президентом страны Эрдоганом.

Встреча проходила во дворце Хубер в Стамбуле в закрытом режиме без прессы. После нее состоялось девятое заседание Стратегического совета высокого уровня.

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