Экс-заместитель Ермака рассказала, где будет работать после выхода из ОП

Ковалив хочет сосредоточиться на решении задач в нефтегазовом секторе. Фото: Укринформ

Юлия Ковалив, которая в конце декабря ушла с должности заместителя руководителя Офиса президента Андрея Ермака, намерена продолжить работать, как член Наблюдательного совета НАК Нафтогаз Украины.

Об этом она рассказала в интервью "Радио НВ".

"В любом случае, сегодня я есть заместителем председателя Наблюдательного совета НАК Нафтогаз Украины, поэтому я останусь на этой должности работать, поскольку реформа энергетического и газового секторов так же требует большого внимания и большой работы".

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В течение некоторого времени экс-заместитель Ермака сосредоточится на решении стратегических задач в нефтегазовом секторе.

"Этот рост добычи газа, построение конкурентного рынка газа; и надеемся, что следующий год будет успешным для отрасли также".

В то же время свою отставку с должности заместителя руководителя ОП Ковалив объяснила словами о том, что пора "двигаться дальше в своих планах и карьерных вызовах".

"Я думаю, минимум на следующий год я ставлю себе несколько задач, которые тоже будут связаны с помощью стране, дальнейшим проведением реформ. Возможно, это будут какие-то секторальные проекты. Поэтому, я думаю, после Нового года увидим".

21 декабря Юлия Ковалив по собственному желанию подала в отставку с должности заместителя главы Офиса президента. Она проработала там более года. Также Ковалив была первым заместителем министра экономики и председателем Национального инвестиционного совета при президенте Украины. Сейчас она вместе с Клэр Споттисвуд, Бруно Лескуа, Люда ван дер Хейден и Натальей Бойко входит в состав Наблюдательного совета НАК Нафтогаз Украины.