Эксперты требуют не препятствовать работе министра Степанова

 
Ексклюзивы
1/5
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
7 Просмотров: 4941
Цены не обвалились: какое жилье покупают украинцы
Цены не обвалились: какое жилье покупают украинцы
Просмотров: 801
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
1 Просмотров: 747
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
1 Просмотров: 540
Почему украинцам трудно возвращать кредиты: мнение эксперта
Почему украинцам трудно возвращать кредиты: мнение эксперта
Просмотров: 1080
"Радует, что сосиски дают": столичная больница пациентам заказывает еду с доставкой
"Радует, что сосиски дают": столичная больница пациентам заказывает еду с доставкой
Просмотров: 882
"Герой трех государств" - в Киеве попрощались с погибшим в Донбассе медиком (ВИДЕО)
"Герой трех государств" - в Киеве попрощались с погибшим в Донбассе медиком (ВИДЕО)
1 Просмотров: 4572
События в Луцке могли быть спектаклем - ветеран
События в Луцке могли быть спектаклем - ветеран
2 Просмотров: 2358
Экономист объяснил, почему доллар дорожает
Экономист объяснил, почему доллар дорожает
Просмотров: 7848
Как добывают железную руду - впечатляющие подробности о работе карьеров
Как добывают железную руду - впечатляющие подробности о работе карьеров
1 Просмотров: 1017
Фото
Все фото
2
12
6
4
19
Путину доверяют меньше всего: Россия последняя в рейтинге мировых держав
Путину доверяют меньше всего: Россия последняя в рейтинге мировых держав
Корабли НАТО вошли в порт Одессы: фото
Корабли НАТО вошли в порт Одессы: фото
Саакашвили пил кофе на балконе с Садовым
Саакашвили пил кофе на балконе с Садовым
Шабунин о поджоге своего дома: &quot;Это политическая ответственность Зеленского&quot;
Шабунин о поджоге своего дома: "Это политическая ответственность Зеленского"
Работники Одесского и Черноморского торговых портов устроили митинг под зданием МИУ
Работники Одесского и Черноморского торговых портов устроили митинг под зданием МИУ
Видео
Все видео
Ермак, Тимошенко и Шефир незаконно ездят на автономерах "прикрытия" - "Схемы"
Ермак, Тимошенко и Шефир незаконно ездят на автономерах "прикрытия" - "Схемы"
"Я ее застал с чуваком": слуга народа рассказал о драке и семейном скандале
"Я ее застал с чуваком": слуга народа рассказал о драке и семейном скандале
Кравчук согласился возглавить украинскую делегацию на Минских переговорах
Кравчук согласился возглавить украинскую делегацию на Минских переговорах
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
Водометы против народа: как в Израиле разогнали антиправительственный митинг
Водометы против народа: как в Израиле разогнали антиправительственный митинг
Интервью
1/5
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
7 Просмотров: 4932
"Все боятся, что снова останутся без работы" - почему часть кофеен не пережила карантина
"Все боятся, что снова останутся без работы" - почему часть кофеен не пережила карантина
Просмотров: 621
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
1 Просмотров: 540
Партии сделали себе подарок: что меняют поправки в Избирательный кодекс
Партии сделали себе подарок: что меняют поправки в Избирательный кодекс
Просмотров: 783
У риторики "зачем нам Донбасс" ноги растут из-за поребрика — Алексей Беда
У риторики "зачем нам Донбасс" ноги растут из-за поребрика — Алексей Беда
Просмотров: 468
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
30 июля 2020
Просмотров: 531
Диплом з Антверпена
Два тижні тому донька здала сесію ЗНО. Ми зібрали речі й поїхали в Тальне. Під грушею закріпили гамак. Тепер мала валяється в ньому й чекає ...
пятница, 31 июля 2020 15:09

Эксперты требуют не препятствовать работе министра Степанова

  Комментировать
Эксперты требуют не препятствовать работе министра Степанова
Ряд медиков и экспертов требуют предоставить возможность Максиму Степанову закончить реформирования медицинской системы

Медики и эксперты выступили в защиту действующего министра здравоохранения Максима Степанова и требуют предоставить ему возможность закончить реформирование медицинской системы, которое только сейчас набирает обороты.

Постановление, инициированное определенными депутатами, об увольнении Степанова с должности вызвало большую критику и активное обсуждение в соцсетях. Так, заместитель директора украинского Института политики, политический эксперт Владислав Дзивидзинский оценивает возможное отстранение Степанова как неуместную политическую интригу.

"Заявления и обращения о позорных явлениях в медицине от самых авторитетных представителей медицинского сообщества к высшим руководителям государства это относительно редкое явление. Это скорее свидетельствует о наличии проблем, которые беспокоят профессиональную медицинскую общественность, которая стала заложником политической конъюнктуры и влияния отдельных лиц на главу Минздрава Максима Степанова", - комментирует Владислав Дзивидзинский.

Председатель правления ОО "Платформа Здоровье" Тимофей Бадиков в своем блоге на "Украинской правде" отметил, что считает целесообразным дальнейшее пребывание руководителя Минздрава на должности. По его словам, согласие Степанова взять на себя ответственность возглавить министерство в столь критический для здравоохранения период, - это шаг, который заслуживает уважения.

"Вижу в этой ситуации больше политической составляющей, чем хоть каких-то преимуществ для медицинской системы Украины. Отечественная медицина с головой погружена в борьбу с пандемией COVID-19 и одновременно "разгребает" вызовы реформирования медицинской системы... Не стоит ждать, что через несколько месяцев любой, кто на посту министра сможет скопом исправлять ошибки, бороться с вызовами и делать четко скоординированные движения вперед. Страна не может быть экспериментальным стартапом - стоимость ошибок слишком велика", - пишет Бадиков.

По мнению политического эксперта Владимира Воли, оппоненты Степанова таким образом пытаются заработать политические очки, апеллируя ко мнению тех, кто не доволен карантином.

"Считаю критику деятельности Степанова неконструктивной, тем более она совсем не связана с профессиональными управленческими оценками", - комментирует Воля.

На своей странице в соцсети политолог и журналист Кирилл Сазанов отметил, что министр имеет прямую связь не только с учреждениями здравоохранения, но и с ведущими хирургами и специалистами различных отраслей.

"Говорят, что только за Степанова нормально заработала коммуникация между министерством и медиками. И что сейчас министерство их слушает и, что не менее важно, слышит. Личное впечатление - министр действительно в курсе ситуации в отрасли. Так что обратная связь с врачами работает. Что абсолютно правильно", - отметил эксперт.

Своим мнением также поделился врач-психиатр Семен Глузман: "В основе конфликта - никаких тайн. Новый министр Степанов невыгоден и опасен для Ульяны Супрун, которая до сих пор присутствует в украинской политике, и ее многочисленным "супрунятам". Степанов - не мечтатель, а активный и умный менеджер. Он пришел в министерство без своей команды и формирует ее в ходе своей работы. Это человек, который намерен с развалин, оставленными Супрун, создать эффективную систему здравоохранения. И не английскую, французскую, голландскую, - а украинскую. Да, это возможно. Даже с ограниченными финансами".

Врач Сергей Дубров утверждает, что смена министра гарантированно приведет к параличу работы министерства на несколько месяцев и первыми пострадают наши врачи и пациенты.

"За четыре месяца министру многое удалось. Несмотря на пандемию, в Украине наконец начали трупную трансплантацию органов, увеличены выплаты по пакетам финансирования от НЗСУ на лечение инсульта и инфаркта, разработана и представлена ​​концепция реформы экстренной медицинской помощи", - отмечает Дубров.

Прокомментировала этот вопрос и заслуженный врач Украины, профессор Ольга Голубовская, которая считает, что на Степанова оказывается политическое давление. В своем комментарии она выразила мнение, что действующий глава Минздрава невыгоден "грантоедам".

"В так называемых "грантоедов", которые инициировали отставку Степанова, конфликт интересов с государством, поскольку они долгое время получали доходы от налогоплательщиков других стран. Это люди, которые получают гранты, без профильного образования. Они работают в различных общественных организация и получают абсолютно неадекватные доходы в нашей нищенской стране. Речь идет о тысячах долларов на якобы борьбу, например, с ВИЧ-инфекцией, по которой мы лидируем, или с коррупцией. И эти люди получают государственные должности и рассказывают нам с трибуны о подвигах, а на самом деле убытки в отрасли медицины роковые", - заслуженный врач Украины, профессор Ольга Голубовская.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Эксперты требуют не препятствовать работе министра Степанова». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
31
июля

Ветерана АТО расстреляли на глазах у жены

С Кавказа начали выселять турок и курдов

Активистку облили кислотой

Начал действовать закон о двуязычных школах

Космический корабль вблизи сфотографировал поверхность Луны

Самое читаемое
&quot;Ловила купальник&quot;. Модель с 13-м размером груди ошеломила подписчиков
"Ловила купальник". Модель с 13-м размером груди ошеломила подписчиков Просмотров: 9135
К Минску стягивают войска
К Минску стягивают войска Просмотров: 8235
Расстрел Mercedes на трассе: назвали имя убитого и показали фото
Расстрел Mercedes на трассе: назвали имя убитого и показали фото
 Просмотров: 5589
Тайсон потерял $80 млн за поражение от следующего соперника Кличко
Тайсон потерял $80 млн за поражение от следующего соперника Кличко
 Просмотров: 5490
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
 7 Просмотров: 4932
Политика
"ЕС" требует собрать Раду из-за ухудшения ситуации с коронавирусом
"ЕС" требует собрать Раду из-за ухудшения ситуации с коронавирусом Просмотров: 153
Россия не отказывалась от Минских переговоров — пресс-служба Кремля
Россия не отказывалась от Минских переговоров — пресс-служба Кремля Просмотров: 207
Порошенко прокомментировал американский законопроект о безопасности партнерства с Украиной
Порошенко прокомментировал американский законопроект о безопасности партнерства с Украиной Просмотров: 306
Очередной конфуз в правительстве: Минздрав придумал 21 новую страну
Очередной конфуз в правительстве: Минздрав придумал 21 новую страну Просмотров: 783
Идеи смены руководства МЗ сейчас неуместны - эксперт Бадиков
Идеи смены руководства МЗ сейчас неуместны - эксперт Бадиков Просмотров: 54
Больше всего комментируют
9
Федыне вручили обвинительный акт по делу об угрозах президенту
7
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
4
Розыск полтавского террориста: озвучили неожиданную версию
3
Кравчук согласился возглавить украинскую делегацию на Минских переговорах
2
Новый полицейский скандал: на издевательства в отделении пожаловался ветеран АТО
Голосов: 17297
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua