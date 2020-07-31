Эксперты требуют не препятствовать работе министра Степанова

Ряд медиков и экспертов требуют предоставить возможность Максиму Степанову закончить реформирования медицинской системы

Медики и эксперты выступили в защиту действующего министра здравоохранения Максима Степанова и требуют предоставить ему возможность закончить реформирование медицинской системы, которое только сейчас набирает обороты.

Постановление, инициированное определенными депутатами, об увольнении Степанова с должности вызвало большую критику и активное обсуждение в соцсетях. Так, заместитель директора украинского Института политики, политический эксперт Владислав Дзивидзинский оценивает возможное отстранение Степанова как неуместную политическую интригу.

"Заявления и обращения о позорных явлениях в медицине от самых авторитетных представителей медицинского сообщества к высшим руководителям государства это относительно редкое явление. Это скорее свидетельствует о наличии проблем, которые беспокоят профессиональную медицинскую общественность, которая стала заложником политической конъюнктуры и влияния отдельных лиц на главу Минздрава Максима Степанова", - комментирует Владислав Дзивидзинский.

Председатель правления ОО "Платформа Здоровье" Тимофей Бадиков в своем блоге на "Украинской правде" отметил, что считает целесообразным дальнейшее пребывание руководителя Минздрава на должности. По его словам, согласие Степанова взять на себя ответственность возглавить министерство в столь критический для здравоохранения период, - это шаг, который заслуживает уважения.

"Вижу в этой ситуации больше политической составляющей, чем хоть каких-то преимуществ для медицинской системы Украины. Отечественная медицина с головой погружена в борьбу с пандемией COVID-19 и одновременно "разгребает" вызовы реформирования медицинской системы... Не стоит ждать, что через несколько месяцев любой, кто на посту министра сможет скопом исправлять ошибки, бороться с вызовами и делать четко скоординированные движения вперед. Страна не может быть экспериментальным стартапом - стоимость ошибок слишком велика", - пишет Бадиков.

По мнению политического эксперта Владимира Воли, оппоненты Степанова таким образом пытаются заработать политические очки, апеллируя ко мнению тех, кто не доволен карантином.

"Считаю критику деятельности Степанова неконструктивной, тем более она совсем не связана с профессиональными управленческими оценками", - комментирует Воля.

На своей странице в соцсети политолог и журналист Кирилл Сазанов отметил, что министр имеет прямую связь не только с учреждениями здравоохранения, но и с ведущими хирургами и специалистами различных отраслей.

"Говорят, что только за Степанова нормально заработала коммуникация между министерством и медиками. И что сейчас министерство их слушает и, что не менее важно, слышит. Личное впечатление - министр действительно в курсе ситуации в отрасли. Так что обратная связь с врачами работает. Что абсолютно правильно", - отметил эксперт.

Своим мнением также поделился врач-психиатр Семен Глузман: "В основе конфликта - никаких тайн. Новый министр Степанов невыгоден и опасен для Ульяны Супрун, которая до сих пор присутствует в украинской политике, и ее многочисленным "супрунятам". Степанов - не мечтатель, а активный и умный менеджер. Он пришел в министерство без своей команды и формирует ее в ходе своей работы. Это человек, который намерен с развалин, оставленными Супрун, создать эффективную систему здравоохранения. И не английскую, французскую, голландскую, - а украинскую. Да, это возможно. Даже с ограниченными финансами".

Врач Сергей Дубров утверждает, что смена министра гарантированно приведет к параличу работы министерства на несколько месяцев и первыми пострадают наши врачи и пациенты.

"За четыре месяца министру многое удалось. Несмотря на пандемию, в Украине наконец начали трупную трансплантацию органов, увеличены выплаты по пакетам финансирования от НЗСУ на лечение инсульта и инфаркта, разработана и представлена ​​концепция реформы экстренной медицинской помощи", - отмечает Дубров.

Прокомментировала этот вопрос и заслуженный врач Украины, профессор Ольга Голубовская, которая считает, что на Степанова оказывается политическое давление. В своем комментарии она выразила мнение, что действующий глава Минздрава невыгоден "грантоедам".

"В так называемых "грантоедов", которые инициировали отставку Степанова, конфликт интересов с государством, поскольку они долгое время получали доходы от налогоплательщиков других стран. Это люди, которые получают гранты, без профильного образования. Они работают в различных общественных организация и получают абсолютно неадекватные доходы в нашей нищенской стране. Речь идет о тысячах долларов на якобы борьбу, например, с ВИЧ-инфекцией, по которой мы лидируем, или с коррупцией. И эти люди получают государственные должности и рассказывают нам с трибуны о подвигах, а на самом деле убытки в отрасли медицины роковые", - заслуженный врач Украины, профессор Ольга Голубовская.