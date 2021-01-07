Два года назад Томос об автокефалии привезли в Украину - Порошенко поделился фотовоспоминанием

Порошенко поздравил со второй годовщиной рождения независимой Украинской Церкви. Фото: eurosolidarity.org

7 января 2019 года Томос об автокефалии Правовславной Церкви Украины привезли в Киев.

Пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" в Facebook поделился фотовоспоминанием об этом историческом дне.

Уже второй год подряд светлый день Рождества Христова мы празднуем в автокефальной Православной Церкви Украины. "Над вертепом звезда ясна светом засияла ...", а украинская звезда засияла в созвездии 15 равных и независимых Церквей.

Помню, как сегодня, день 7 января 2019, когда мы привезли Томос в Украину. И в Святой Софии под покровом Богородицы Оранты Блаженнейший Митрополит Епифаний впервые провел Литургию в независимой Православной Церкви Украины. Нашу давнюю Церковь, история которой уходит во времена равноапостольного князя Владимира, мы освободили из московской неволи.

Поздравляю всех с Рождеством Христовым. И со второй годовщиной рождения независимой Украинской Церкви. Желаю радости, мира и единства всей нашей большой православной семье.

Христос родился!

Славим Его!