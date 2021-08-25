Два года монобольшинства "слуг народа": какими скандалами запомнилась партия Зеленского

Партия "Слуга народа" сформировала большинство - с 254 народных депутатов. Фото: "Украинская правда"

Два года назад, 29 августа 2019-му, Верховная Рада девятого созыва начала работу. Партия "Слуга народа" сформировала большинство - из 254 народных депутатов.

Фигурантом громкого скандала стал каждый пятый депутат "Слуги народа" – всего 53, сообщили в Комитете избирателей Украины. Среди основных причин скандалов: пророссийские заявления депутатов "слуги", неэтичное поведение, в том числе и во время пленарных заседаний ВР, а также обвинения в коррупции. Среди лидеров по количеству публичных скандалов – Николай Тищенко, Александр Дубинский, Евгений Шевченко, Максим Бужанский, Давид Арахамия.

В частности, председатель фракции Давид Арахамия неоднократно отмечался одиозными заявлениями и комментариями – по ядерному оружию, возможности предоставления воды в Крыму. А председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко вместе с Арахамией попал в сексистский скандал из-за высказываний о коллеге из партии.

29 августа 2019-го также назначили правительство Алексея Гончарука на смену Кабмина Владимира Гройсмана. Среди украинских премьеров Гончарук продержался на посту меньше всего – 6 месяцев. В марте 2020-го Рада уволила его с поста премьера. Ушло в отставку и все правительство.

Президент Владимир Зеленский заявил, что правительство Гончарука имеет достижения, но не смог справиться с поставленными задачами. Дела премьера ухудшились, когда в кресле главы Офиса президента оказался Андрей Ермак.

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Правительство 4 марта 2020-го возглавил Денис Шмыгаль. В его состав вошли – вицепремьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадим Пристайко, министр Кабинета министров Олег Немчинов, реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, цифровой трансформации Михаил Федоров, внутренних дел Арсен Аваков, по делам ветеранов Сергей Бессараб, спорта Вадим Гутцайт, здравоохранения Илья Емец, инфраструктуры Владислав Криклий, социальной политики Марина Лазебная, юстиции Денис Малюська, финансов Игорь Уманский, развития общин и территорий Алексей Чернышев, обороны Андрей Таран, иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Из них до сих пор остаются работать девять.

Пристайко уволили в 2020 году, Бессараба – 15 декабря того же года. 30 марта 2020-го Рада уволила Емца и Уманского с должности.

В мае 2021-го с должности министра здравоохранения уволили Максима Степанова. Тогда же – министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко и министра инфраструктуры Владислава Криклия.

Арсен Аваков ушел с поста министра внутренних дел в 2021 году.

16 июля Верховная Рада назначила Дениса Монастырского министром внутренних дел. 15 июля Верховная Рада уволила Арсена Авакова с должности министра внутренних дел. Предварительно он написал заявление об отставке. Аваков более семи лет руководил МВД.