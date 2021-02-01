Дубинский отреагировал на свое исключение из фракции

Народный депутат Александр Дубинский отреагировал в Facebook на свое исключение из фракции партии "Слуги народа" обвинил бывших коллег в трусости и подлости.

"Текст, который даже не дали произнести уже бывшие коллеги по "фракции". Панически испугавшись. Трусость и подлость. В одном флаконе. Уважаемые и неуважаемые коллеги! К сожалению, события последних трех недель ярко и четко продемонстрировали истинное лицо актеров на политической сцене Украины", - написал он.

Дубинский заявил, что во фракции пытаются использовать мошеннические методы для достижения чьих-то результатов.

"То, что вы творите, вы за это и будете отвечать. Это безответственно, безосновательно, аморально и унизительно для страны. Еще раз для всех повторяю - это не мой персональный вопрос. Этот вопрос субъектности нашей страны и ее власти, выбранной украинском народом", - добавил нардеп.

Заявил, что власть делают субъектом шантажа и управления аферистов.

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"Я лично прошу всех во фракции, кто поддерживает меня, не выходить из этой фракции в знак протеста, остаться в ней и до последнего пытаться защитить президента от пути в пропасть, куда ведет его нечистоплотное окружения. Потому что вместе с президентом в эту пропасть идет и наша страна. Я найду общие формы сотрудничества для тех, кто по-настоящему считает себя слугами украинского народа, а не поддается шантажу аферистов и мошенников и служит не украинским интересам. Мы обязательно победим. Не сомневайтесь!" - добавил Дубинский.

Автор: Facebook/Александр Дубинский Дубинский написал об исключении в Facebook

Фракция "Слуга народа" на заседании в понедельник проголосовала за исключение из своих рядов народного депутата Александра Дубинского, против которого США ввели санкции. Решение зачитал председатель фракции Давид Арахамия.