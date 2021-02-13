Допрос руководителей НАБУ по делу Татарова отменяется

Руководителей НАБУ вызвали на допрос заместитель генпрокурора Алексей Симоненко и прокурор Юрий Розанов. Фото: glavcom.ua

Допрос директора НАБУ Артема Сытника и начальника Главного подразделения детективов НАБУ Андрея Калужинского не произойдет.

Об этом сообщает генеральный прокурор Ирина Венедиктова в Facebook.

Журналист Юрий Бутусов сообщил, что Сытника, Калужинского и старшего детектива НАБУ Руслана Габриэляна вызывают на допрос в качестве свидетелей по делу заместителя руководителя ОП Олега Татарова.

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По его словам, руководителей НАБУ вызвали на допрос заместитель генпрокурора Алексей Симоненко, который тесно связан с Татаровым и Андреем Порновым, а также прокурор Юрий Розанов для того, чтобы изобразить конфликт интересов НАБУ в расследовании дела Татарова.

Бутусов также отреагировал на сообщении генпрокурора и отметил, что отмена допроса руководителей НАБУ очень быстрое и важное решениее. Оно сорвало попытку Симоненко создать конфликт интересов в расследовании и забрать дело Татарова с НАБУ.

В свою очередь, член наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергей Лещенко обратил внимание на то, что Венедиктова заявила об отмене допроса только руководителей НАБУ, но не детектива Руслана Габриэляна, который расследует дело Татарова.

1 декабря 2020 стало известно, что НАБУ расследует дело в отношении заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова. Она касается возможной причастности Татарова к фальсификации экспертизы по делу екснардепа и застройщика Максима Микитась. 14 декабря Печерский суд постановил передать дело, в котором фигурирует Татаров, от НАБУ к Держбюро расследований. В НАБУ на это ответили, что такие решения противоречат закону. 18 декабря и.о. руководителя САП Максим Грищук подписал подозрение Татарову. Ее планировали вручить 18 декабря. Детективы НАБУ также получили право на задержание Татарова и проведения обысков в Офисе президента и по месту жительства Татарова. Национальное антикоррупционное бюро третий раз пытается вытребовать у Офиса генпрокурора дело по подозрению Татарова. В Офисе генпрокурора заявили, что НАБУ должно передать дело Татарова, поскольку досудебное расследование в ней должен проводить СБУ.