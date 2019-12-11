Дом экс-нардепа Микитася обыскали

Решают вопрос, арестовывать ли имущество Максима Микитася Фото: racurs.ua

11 декабря в пригороде Киева обыскали дом бывшего народного депутата Максима Микитася.

Установили, что народный депутат, возможно, совершил действия, направленные на легализацию доходов, полученных преступным путем в размере более 200 млн грн, пишет РБК-Украина.

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Решают вопрос, арестовывать ли имущество.

Высший антикоррупционный суд Украины назначил Микитась мера пресечения в виде залога в сумме 5500000 грн. Его подозревают в сговоре с бывшим командующим Национальной гвардии Юрием Аллеровым и организации коррупционной схемы завладения недвижимостью в Киеве.