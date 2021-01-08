Добкин не верит, что Кернес из больницы направлял документы в горизбирком

Михаил Добкин будет баллотироваться на должность мера Харькова. Он сомневается, что выборы будут назначены на март 2021 года. Фото: Facebook

Бывший мэр Харькова и ексголова Харьковской облгосадминистрации Михаил Добкин выступает за проведение расследования, которое установило бы, действительно городской голова Геннадий Кернес, который скончался 17 декабря 2020 года, после госпитализации в "Шарите" направлял документы в горизбирком и мэрию, используя свою электронную подпись.

Об этом Михаил Добкин сказал в программе Vласть vs Vлащенко.

"Я сторонник того, чтобы без потрясений, спокойно выбрать легитимную власть, потому что ее нет. Я не верю в письма Кернеса с электронной подписью. Я вообще считаю, что эту тему надо будет со временем расследовать. Харьковчане должны узнать, как все было", - сказал он.

"Здесь речь может идти о серьезном уголовное преступление, которое может подпадать под статью" попытка захвата власти". Это может иметь место, потому что очень много таких совпадений, которые наводят на мысль, что все делалось по быстро написанным сценарию", - добавил Добкин.

Он еще раз подтвердил, что будет баллотироваться на должность городского головы. Но выразил сомнения в том, что выборы будут назначены на март 2021 года.

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"По моей информации, есть определенный "договорняк" между Офисом президента, командой Арсена Авакова и бывшей командой Геннадия Кернеса, которая полностью легла под Арсена Борисовича. Этот "договорняк" мотивирован тем, что им нужно больше времени для раскрутки своего кандидата. Но не думаю, что это поможет", - сказал Добкин.

В ночь на 17 декабря скончался мэр Харькова 61-летний Геннадий Кернес. В начале осени заболел коронавирусом. Болезнь дала осложнения. Когда находился в немецкой клинике "Шарите", отказали обе почки. Тело Геннадия Кернеса из Берлина в Харьков доставили самолетом. 23 декабря его отпели в Благовещенском соборе. Прощались в Харьковском театре оперы и балета им. Николая Лысенко. Церемония длилась 4 часа. Похоронили на городском кладбище №2.