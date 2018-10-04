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четверг, 04 октября 2018 14:30

Добился от Минздрава выделения части денег на лечение тяжелобольных украинцев - Дубиль

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Добился от Минздрава выделения части денег на лечение тяжелобольных украинцев - Дубиль
Нардеп Валерий Дубиль говорит, что за полтора года Минздрав не вытребовал от международных организаций закупку необходимых лекарств и не сделал их использование эффективным. Фото: Українські Новини

Вчера бюджетный комитет утвердил перераспределение 101 миллиона на спасение тяжелобольных украинцев, который изыскали благодаря рабочей группе под председательством народного депутата Валерия Дубиля при парламентском бюджетном комитете.

"На первое заседание группы представители МОЗ пришли неподготовленные и не ответили на вопрос - где взять необходимую сумму. Предоставил свои предложения на сумму более 240 млн грн, и уже на втором заседании получили первый результат", - рассказал нардеп.

Однако выделенных денег хватит только на каждого 3-4 пациента, которым необходимо лечение за рубежом. Таким людям помочь в Украине не могут, хотя Верховная Рада еще в мае проголосовала законопроект о развитии трансплантологии в Украине - в Минздраве до сих пор не разработали документов, которые позволят это сделать. На пилотный проект выделили 112 млн грн, которые не успели использовать по назначению, и поэтому Минздрав решил направить международным организациям 76 млн грн из этой суммы на закупку оборудования, которое Украина получит только через 18 месяцев. И только 34 - на программу "Лечение граждан Украины за рубежом".

Напомним, деньги на эту программу закончились в мае. В этом году на нее выделили только 389 млн. Успели пролечить только 141 человека. Еще в феврале Валерий Дубиль, предполагая, что деньги закончатся, зарегистрировал законопроект 8035, который увеличивает финансирование по программе на 302 млн грн. Он не проголосован до сих пор.

"С 20 августа родственники тяжелобольных живут в палатках под Минздравом, требуя выделить необходимую сумму. 23 сентября, не дождавшись выделения средств, умер 45-летний Владимир Скрипов. Его жена также жила под Министерством здравоохранения.

"Нашему отчаяния нет предела. Если бы МОЗ инициировал перераспределение в мае, когда деньги закончились, люди уже бы лечились! Человек умер, а Минздрав говорит - денег у нас нет, ищите в других министерствах! Но перераспределение денег из других министерств продлится 2-3 месяца, то есть в лучшем случае деньги найдут только в декабре. А они нужны уже сейчас! И Минфин, и Счетная палата, и народные депутаты говорят - неиспользованные средства в Минздраве есть!" - рассказал председатель ОО "За трансплантации" Юрий Андреев.

Глава рабочей группы Валерий Дубиль констатирует: на одной из рабочих групп представители МОЗ не предоставили детального анализа остатков средств по программам. По информации Минфина, 900 млн, предусмотренных на реформу "первички", будут неиспользованные. Валерий Дубиль договорился с участниками рабочей группы об анализе, и, если это действительно так, часть из этой суммы направят на программу "Лечение граждан Украины за рубежом".

"Кроме того, Счетная палата изобрела 279,8 млн грн за 2015-2016 годы, невозвратимые в бюджет, и 91 млн грн за 2015 год, возвращены в бюджет, которые были направлены на закупку лекарств через международные организации, и из-за бездействия МОЗ эти деньги уже пропали. За полтора года Минздрав не вытребовал от международных организаций закупку необходимых лекарств и не сделал их использование эффективным. Теперь эти 279, 8 млн просто вернутся, как и уже вернулся в сентябре 91 млн, в общий фонд бюджета и могут быть использованы только как источник доходов при формировании изменений в бюджет. Поэтому, несмотря на манипуляции чиновников МОЗ, эти деньги ни от кого не убираются и не обделяют других пациентов", - говорит нардеп.

Еще часть денег Валерий Дубиль предлагает взять с административных расходов Нацслужбы здоровья, которые за 4 месяца составят 110,9 млн только на несколько работников.

"Мы должны спасти всех пациентов. Я так же рад за тех людей, которые уже получат лечение, но мы не должны забывать об остальных. И я уверяю, что мы доведем дело до конца и найдем необходимую сумму, не вынуждая остальных пациентов от этого страдать", - резюмировал нардеп.

Напомним, в бюджете на 2019 на программу "Лечение граждан Украины за рубежом" правительство закладывает такую ​​же сумму, как и в этом году. А значит, ситуация повторится. Поэтому народный депутат уже подал правку об увеличении этой суммы до необходимой (почти 300 млн) и потребует ее учета.

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