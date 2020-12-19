Для защиты берегов. Украина закупит в Турции беспилотники и корветы

Украина закупит в Турции оружие. Фото: Reuters

Украина для Военно-воздушных сил закупит партию новейших ударных беспилотных летательных аппаратов Bayraktar TB2.

Военно-морской флот Украины закупит новейшие корветы класса ADA, оснащенные по последнему слову техники, сообщает сайт Анадолу.

Применение Азербайджаном именно этих ударных беспилотников во многом решило в пользу этой страны ее противостояние с Арменией в Нагорном Карабахе.

Недавно для переговоров по поводу этих поставок в Украину посетила турецкая делегация во главе с руководителем Управления оборонной промышленности Исмаилом Демиром.

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Турция в последние годы стала одним из мировых лидеров в сфере оборонной промышленности, сейчас военная техника и вооружение турецкого производства считаются одними из лучших в мире.