Для участков в Днепре и Кривом Роге перепечатывали все бюллетени

Из 29 885 участковых избирательных комиссий 27 открылись не вовремя. Фото: gazeta.ua

Участки в Днепре и Кривом Роге открылись с опозданием из-за необходимости доставки новых бюллетеней на замену испорченным.

Об этом на брифинге сообщила председатель ЦИК Татьяна Слипачук.

"Из самых знаковых фактов, например, 27-й одномандатный избирательный округ, участок 121184 - открытие этого участка позже 8:00 связано с тем, что туда мы дополнительно печатали весь объем бюллетеней. При штамповке штампа "Выбыл" первоначально доставленные бюллетени были испорчены. Штамп поставили с ошибкой. Поэтому этот участок открылся в 9:20, после получения полного набора бюллетеней - 2144.

Такая же ситуация была на одномандатном округе 32, там были 1962 бюллетеня дополнительно изготовлены и доставлены. Задержка с открытием комиссии была связана с необходимостью поставить штамп "Выбыл", - рассказала Слипачук.

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Сегодня в Украине проходят досрочные парламентские выборы. Участки открылись в 8:00 и будут работать до 20:00.