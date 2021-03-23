Для туристов из Китая ввели временный безвиз

Безвизовый въезд для граждан КНР будет действовать с 1 апреля. Фото: Reuters

Для граждан Китая, которые въезжают в Украину с туристической целью, будет действовать временный безвизовый режим.

Он вводится с 1 апреля и продлится до 30 сентября 2021 года. Соответствующий указ подписал президент Владимир Зеленский.

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"Для активизации сотрудничества в сфере туризма вводится безвиз и транзитный проезд через украинскую территорию для граждан КНР, которые едут с туристической целью, если срок их пребывания в Украине не превышает 30 дней в течение 180 дней", - говорится в указе.

Президент Владимир Зеленский подписал закон, обязывающий иностранцев сдавать биометрические данные для оформления украинской визы. Непредставление своих биометрических данных будет считаться основанием для отказа в предоставлении визы.