Для кнопкодавов ввели штрафы

Закон о криминализации несобственного голосования вступил в силу 16 января. Фото: "Укрінформ"

За неперсональное голосование ввели штрафы. Изменения в законодательство в прошлом году 19 декабря приняла Верховная Рада.

"За" голосовали фракции "Слуга народа", "Батькивщина" и "Голос". Ноль голосов - ОПЗЖ и "Европейская солидарность".

За кнопкодавство предусмотрен штраф - от 3 тысяч до 5 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан или 51-85 тыс. грн.

Заявление председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова о том, что за год работы парламента было всего 3 случая кнопкодавства, является ложью, сообщало движение "Чесно"

Движение фиксировало 50 случаев кнопкодавства от 18 нардепов течение первого года работы нового созыва ВР.

Больше всего кнопкодавил нардеп из ОПЗЖ Владимир Кальцев - 9 случаев.

Мажоритарщик Муса Магомедов из "Оппоблока" - 8 раз.

Также по одному разу кнопкодавили "слуги народа" Сергей Литвиненко и Елена Копанчук.

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Закон о криминализации несобственного голосования вступил в силу 16 января, однако его эффективность - сомнительна, поскольку расследование и судебное дело о нарушении могут длиться годами, говорят в "Честно".

21 февраля движение зафиксировало кнопкодавство Владислава Поляка из группы "Доверие". Дело депутата до сих пор находится на этапе досудебного расследования, Поляку еще не объявили подозрение.

В случае признания депутата виновным в кнопкодавстве и вступлении в силу обвинительного приговора, он будет досрочно лишен мандата, сообщает "Чесно".

Статья 84 Конституции обязывает народных депутатов голосовать лично.

Офис генерального прокурора, который возглавляет Ирина Венедиктова, отказал в открытии уголовного производства против нардепа-кнопкодава Андрея Иванчука. Нардеп кнопкодавил 5 ноября.