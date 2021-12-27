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понедельник, 27 декабря 2021 15:46

Директор Харьковской правозащитной группы Евгений Захаров назвал подозрение Порошенко политическим делом

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Директор Харьковской правозащитной группы Евгений Захаров назвал подозрение Порошенко политическим делом
Порошенко обвиняют в госизмене и содействии деятельности террористической организации. Фото: Укринформ

Подозрение Петру Порошенко необоснованно и юридически ничтожно - такой вывод делает известный правозащитник, советский диссидент, Председатель правления Украинского Хельсинского союза по правам человека, директор Харьковской правозащитной группы Евгений Захаров.

Он проанализировал документ на предмет его соответствия законодательству Украины и ЕС, а также практике ЕСПЧ по подобным делам.

"Странно то, что 32-страничное подозрение о событиях 2014-2015 годов начинается с пространного рассказа о создании ООН в 1945 году. В подозрении отводится три страницы текста учредительным документам ООН, не имеющим никакого отношения к предмету уголовного производства. Последующие 13 страниц описывают историю российской агрессии в Украине, цели и задачи "Л/ДНР", цитируется Конституция, нормативные акты приняты в связи с вооруженной агрессией России. Более 50% текста в подозрении, или не имеющем никакого отношения к делу, или имеющем опосредованное отношение, уже вызывает сомнения в его обоснованности", - отмечает Захаров в своей статье "О ничтожности подозрения Порошенко".

"В подозрении, где 3 страницы посвящены уставным документам ООН и 13 страниц – истории российской агрессии в Украине, целям и задачам "Л/ДНР", цитируются Конституция и нормативные акты, принятые в связи с вооруженной агрессией России, не посвящен ни один абзац обоснованию наличия прямого умысла на совершение государственной измены в действиях Порошенко", - отмечает Захаров.

Правозащитник отмечает: в подозрении не приведена никакая аргументация в пользу того, что целью Порошенко была государственная измена и содействие терроризму, а не государственная позиция, направленная на обеспечение Украины теплом и электроэнергией.

"Надо обратить внимание, что подозрения не хватает конкретики. Наиболее употребляемые слова в тексте подозрения после слова "Порошенко" – это "неизвестно" и "не установлено". В частности, постоянно упоминается: "в неизвестное время", "в неизвестном месте", "неустановленные обстоятельства", "неустановленные лица" и т.д., нет никакой конкретной даты", - пишет Захаров.

"Подозрение не может выглядеть обоснованно, когда "неизвестно" о большинстве деталей вроде бы совершенного преступления. Из-за такого количества неизвестного это подозрение больше похоже на рассказ, чем на подозрение", - убежден директор ХПГ.

Захаров также отмечает, что дело против Порошенко имеет признаки политического преследования.

"Президент Владимир Зеленский, начиная с предвыборной кампании, постоянно прямо или косвенно высказывался о необходимости посадки Петра Порошенко. Лозунг "весна придет – сажать будем" был, в первую очередь, адресован Порошенко. Позже такие заявления начали делать Генеральный прокурор, народные депутаты и другие чиновники. Это явный признак политических мотивов преследования Порошенко", - пишет правозащитник.

"Такими мотивами есть: ликвидация основных оппозиционных кандидатов на пост следующего президента Украины, недопущение оппозиционной непровластной риторики и реализация предвыборных обещаний действующей власти и повышение ее политического рейтинга. ЕСПЧ уже признавал нарушение прав человека при уголовном преследовании оппозиционных деятелей в Украине, в частности по делам "Тимошенко против Украины" и "Луценко против Украины", – напомнил Захаров события времен Януковича.

"Подводя итог, следствие по нашему мнению, не обосновало подозрение на совершение государственной измены и содействие деятельности террористической организации, поскольку не привело никаких аргументов относительно наличия умысла Петра Порошенко на совершение этих действий", - резюмирует Захаров.

Харківська правозахисна група
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