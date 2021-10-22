Депутаты требуют президента наложить санкции на "Рошен"

Компанию обвинили в финансировании России. Фото: "Рошен"

Группа нардепов обратилась к президенту Владимиру Зеленскому с запросом о введении санкций против корпорации "Рошен".

Ее обвинили в финансировании бюджета России, говорится на сайте Верховной Рады.

Запрос выдвинул нардеп от фракции "Слуга народа" Владлен Неклюдов.

За него проголосовали 153 народных депутата.

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"Рошен" входит в 30 крупнейших производителей кондитерской продукции в мире. Включает Киевскую, Кременчугскую, две Винницкие кондитерские фабрики и Винницкий молочный завод, Клайпедскую кондитерскую фабрику в Литве и фабрику BonbonettiChoco в Венгрии.

Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции против 237 организаторов выборов в Госдуму РФ на территории оккупированных Крыма и Донбасса. Это продолжение санкционной политики Украины против РФ.