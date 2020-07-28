Депутат из "Слуги народа" заболел коронавирусом

Даниил Гетманцев заболел Covid-19. Фото: facebook

Нардеп Даниил Гетманцев заболел Covid-19. Гетьманцев возглавляет Комитет Верховной Рады по финансовой, налоговой и таможенной политике.

О своей болезни депутат сообщил коллегам из фракции.

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На своем Telegram-канале Гетьманцев прокомментировал свою болезнь:

"Друзья, вчера сдал тест на Covid-19. Тест положительный. Откуда подцепил, не знаю.

Тем, кто со мной контактировал с прошлого понедельника, прошу сдать тест".

Народный депутат от "Слуги народа", председатель Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев носит галстук за более чем 4 тыс. грн.