Дело против Порошенко превратится в такой же фарс, как и предыдущие – Турчинов

Александр Турчинов / "ЕС"

Очередное сфабрикованное по указанию Офиса президента дело против лидера "Европейской Солидарности" Петра Порошенко превратится в фарс так же, как и все предыдущие.

Об этом на брифинге заявил секретарь СНБО в 2014-2019 годах, руководитель Центрального штаба "ЕС" Александр Турчинов.

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"Вместо того чтобы мобилизовать нацию, чтобы направить силовые структуры на борьбу против российских провокаций, против российской агрессии, команда президента Владимира Зеленского направляют силовые структуры на борьбу с политической оппозицией. И в первую очередь на борьбу с лидерами украинской оппозиции – "Европейской Солидарностью" и напрямую с ее председателем Петром Порошенко", – подчеркнул Турчинов.

Он отметил, что властям было точно известно, что Порошенко собирается уезжать на заранее запланированные встречи с Вселенским Патриархом, а также с европейскими лидерами.

"Именно поэтому они сейчас начали грязное шоу, которое называлось "немедленное вручение" очередной повестки на допрос", – отметил Турчинов.

Экс-секретарь СНБО отметил, что с первого дня пребывания Зеленского в должности тот начал системную борьбу против пятого президента.

"Именно по прямым указаниям Зеленского была сфабрикована сотня уголовных дел против Порошенко. Уже прошло фактически 2,5 года, и все эти дела превратились в фейк", – сказал он, добавив, что такова будет и судьба очередного сфабрикованного дела.

"Речь идет об обеспечении Украины углем в условиях военного противостояния 2014 – 2015 годов", – пояснил Турчинов.

Он напомнил, что ситуация тогда была сверхсложной, и в условиях реального военного обострения руководство страны "смогло обеспечить энергетическую безопасность Украины, дать тепло в доме украинцев той сложной и опасной зимой 2014 – 2015 годов".

"Это выглядит особенно цинично на фоне того, что за два последних года в Украине, во главе которой стоит Зеленский и его команда, была полностью разрушена энергетическая безопасность", – сказал Турчинов, подчеркнув, что именно пятый президент и правительства в 2015, 2016, 2017, 2018 годах выстроили систему энергетической безопасности, "когда страна не покупала российские угли и газ".