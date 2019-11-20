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Дело против Ляшко - запугивание тех, кто готов противостоять капитуляции — Парубий

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Дело против Ляшко - запугивание тех, кто готов противостоять капитуляции — Парубий
Андрей Парубий считает, что власть пытается устранить тех, кто способен противостоять капитуляции. Фото: ua-news

Уголовным делом против лидера Радикальной партии Олега Ляшко власть пытается запугать и устранить тех, кто способен противостоять капитуляции.

Об этом написал на своей странице в Facebook народный депутат Андрей Парубий.

"Открытие украинского рынка для российской электроэнергии - это измена национальным интересам, предательство государства. Именно об этом, а не о другом, шла речь во время драки "эмоциональной дискуссии" Ляшко в Бориспольском аэропорту. И именно по факту государственной измены должны открываться уголовные дела" , - написал Парубий.

По его мнению, возбуждение уголовного дела против Ляшко - это попытка власти запугать способных противостоять капитуляции Украины.

"Власть, накануне законодательного внедрения так называемой "формулы Штайнмайера", зачищает политическое поле. Пытаются запугиванием, бросанием за решетку, арестами, нейтрализовать всех политиков, которые способны противостоять капитуляции. Но эта власть должна хорошо помнить - миллионы украинцев ей зачистить не удастся", - написал Парубий.

6 ноября в VIP-терминале аэропорта "Борисполь" лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко устроил потасовку с народным депутатом Андреем Герусом, которого он обвинил в импорте российской электроэнергии, который был восстановлен благодаря внесенной нардепом поправке к закону.

18 ноября Бориспольская местная прокуратура сообщила о подозрении бывшему нардепу Олегу Ляшко за потасовку с действующим парламентарием Андреем Герусом в аэропорту "Борисполь". В суд направили ходатайство об избрании Ляшко меры пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога.

19 ноября суд принял решение отпустить Ляшко на поруки народных депутатов.

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20
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