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Дело Павловского: заседание суда состоится 30 августа

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Дело Павловского: заседание суда состоится 30 августа
Стала известна дата следующего заседания суда по делу Павловского. Фото: ua.news

30 августа состоится заседание о продлении меры пресечения для экс-заместителя министра обороны генерал-лейтенанта Игоря Павловского.

Об этом сообщил адвокат Ростислав Кравец в Telegram-канале.

"Прокуроры ночью подали ходатайство о продлении меры пресечения для Павловского. Официально стороне защиты никто не сообщил, что 28 августа будет заседание по этому вопросу", - отметил адвокат.

По его словам, к заседанию планировали включить бесплатных адвокатов, а тех, которые защищают Павловского, не допустить.

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Впоследствии Кравец сообщил, что в суд доставили всех фигурантов дела, однако суд рассмотрел меру пресечения лишь одному из них, изменив его на круглосуточный домашний арест.

"Заседание по Павловскому не произошло. Хотя, по информации, которая есть, всех доставили в Печерский суд, в последний момент прокуроры решили не подавать соответствующее ходатайство о продлении меры пресечения Павловскому", - рассказал Кравец.

Он добавил, что скорее всего, заседание состоится 30 августа. Что помешало провести его сегодня, пока непонятно.

Государственное бюро расследований подозревает бывшего заместителя министра обороны Игоря Павловского, двух экс-начальников департамента Минобороны, а также председателя правления предприятия "Кузница на Рыбацком" Валерия Шандра в сговоре и организации снабжения армии в 2016-2018 годах военной техники низкого качества.

Речь идет о боевых катерах и автомобилях неотложной медицинской помощи, которые, как считают следователи ГБР, не соответствовали установленным требованиям и не могут использоваться в Вооруженных силах Украины.

По подсчетам ГБР, такие действия повлекли причинение ущерба государству на более чем 475 млн гривен. Наказание по инкриминируемым статьям предусматривает от семи до 10 лет заключения.

Сам Игорь Павловский все эти обвинения отрицает. Он - боевой генерал, был участником боев Мариуполя в сентябре 2014 года. Затем он стал заместителем министра обороны и был на этом посту в течение 2015-2019 годов.

Совладельцем двух предприятий, фигурирующих в уголовных процессах ГБР - "Кузница на Рыбацком" и "Богдан Моторс" - был экс-президент Петр Порошенко.

Партия "Европейская солидарность" в преследовании Игоря Павловского видит попытки властей привязать имя Порошенко к обвинениям должностных лиц в уголовных и коррупционных схемах и считает подозрения ГБР необоснованными.

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