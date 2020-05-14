Дело о коррупции в оборонке. Гладковскому обновили подозрение

Гладковський работал в СНБО при предыдущей власти. Фото: radiosvoboda.org

Специализированная антикоррупционная прокуратура и детективы НАБУ обновили подозрение бывшему первому заместителю секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олегу Гладковскому. Об этом в четверг сообщила САП.

Речь идет о деле о злоупотреблениях с оборонным заказом в 2017 году.

"Увеличена сумма инкриминируемых убытков с 10,62 млн гривен до более 17,44 млн", - говорится в сообщении.

В САП напомнили: бывшему чиновнику уже сообщали о подозрении в преступлениях по двум статьям - "Злоупотребление властью или служебным положением" и "Декларирование недостоверной информации".

"Следствием установлено, что экс-чиновник использовал предоставленные ему власть и служебное положение вопреки интересам службы с целью получения неправомерной выгоды коммерческой структурой, доли в уставном капитале которой прямо и косвенно принадлежат бывшему высокопоставленному чиновнику и его близким родственникам", - заявили в ведомстве.

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В марте прошлого года предыдущий президент Петр Порошенко уволил Олега Гладковского с должности первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны. Тот якобы получал откат от поставок комплектующих для самолетов по завышенным ценам. Об этом сообщали журналисты "Наші гроші з Денисом Бігусом" в расследовании о хищениях в оборонке.