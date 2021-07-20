Дело МН17: нидерландские следователи готовы приехать в Украину

В Украину готова приехать группа нидерландских прокуроров и следователей для выработки дальнейших шагов в деле МН17.

Об этом заявил посол Нидерландов Йоханнес де Мол во время встречи с генпрокурором Ириной Венедиктовой, передает пресс-служба Офиса генпрокурора.

В ходе встречи стороны обсудили возможность визита в Украину генерального прокурора Нидерландов.

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По словам посла, нидерландские правоохранители готовы будут также взаимодействовать и обмениваться опытом с украинскими коллегами и в других приоритетных сферах.

В суде по делу о крушении "Боинга" МН17 в небе над Донбассом в 2014 году заслушали несколько новых записей радиоперехватов руководства так называемых ЛНР и ДНР.

В них детально обсуждается транспортировка зенитно-ракетной установки "Бук" по своей территории в день, когда самолет был сбит, сообщает ВВС.

В суде проиграли записи переговоров "главы разведки" ДНР Сергея Дубинского с "заместителем командира" батальона "Восток" ДНР Александра Семенова, переговоры Дубинского и "министра обороны" "ДНР" Игоря Гиркина, а также многочисленные переговоры Дубинского со своими подчиненными в разведбате.