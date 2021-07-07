Дело Медведчука: суд продлил срок расследования

Суд продлил срок предварительного расследования по делу Медведчука. Фото: ua.news

Печерский райсуд Киева продлил срок предварительного расследования по делу по подозрению в госизмене народных депутатов фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука и Тараса Козака.

Об этом сообщает пресс служба Офиса генерального прокурора.

"По ходатайству следователя, согласованному прокурором, суд продлил до шести месяцев - до 11 ноября - срок досудебного расследования по этому делу", - сказано в сообщении.

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Кроме того, судебное заседание по рассмотрению ходатайства о продлении меры пресечения Меведчуку назначили на 8 июля.

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