Делайте реформы - председатель ОБСЕ о членстве Украины в ЕС

Стратегический курс Украины на членство в ЕС и НАТО закреплен в Конституции.

Для того, чтобы Украина вступила в Европейский Союз, нужно делать реформы. Об этом сказала председатель ОБСЕ Анн Линде.

"Концентрация ваших усилий должна быть на реформах, ведь без реформ возможностей для вашего вступления нет", - цитирует Линде "Европейская правда".

"Но перспективу членства вы уже имеете. Она закреплена в договоре ЕС - "конституции Евросоюза". Он говорит, что все европейские страны, которые выполняют критерии, могут претендовать на членство. И это, конечно, распространяется на Украину", - сказала председатель ОБСЕ .

"Необходимо преодолеть путь для того, чтобы это стало возможным", - ответила Линде на вопрос о членстве Украины в ЕС.

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Стратегический курс Украины на членство в ЕС и НАТО закреплен в Конституции. Между Украиной и ЕС действует соглашение об ассоциации. 11 июня 2017 года стартовал безвизовый режим Украины с ЕС. Граждане Украины могут путешествовать по странам Европейского Союза при наличии биометрического загранпаспорта.