Данилов призвал Запад предоставить Украине больше военной помощи

 
Ексклюзивы
1/5
Работы уже заменяют людей. Через 10 лет нам останутся только творческие профессии
Работы уже заменяют людей. Через 10 лет нам останутся только творческие профессии
Просмотров: 630
Зеленские сходили в театр, послы у костра пили вино – неделя политиков в фото
Зеленские сходили в театр, послы у костра пили вино – неделя политиков в фото
Просмотров: 1836
Польша усилит границы украинскими беспилотниками
Польша усилит границы украинскими беспилотниками
Просмотров: 558
Москва не поддержала переход: почему украинцы празднуют Рождество 7 января
Москва не поддержала переход: почему украинцы празднуют Рождество 7 января
Просмотров: 7821
Как бизнесу выжить во времена энергетического кризиса
Как бизнесу выжить во времена энергетического кризиса
Просмотров: 495
"Не оправдал ожиданий": в Японии самый высокий уровень детских самоубийств за 30 лет
"Не оправдал ожиданий": в Японии самый высокий уровень детских самоубийств за 30 лет
Просмотров: 441
Как в Киеве создают макет мини-Украины. Он один из крупнейших в Европе: яркие фото и видео
Как в Киеве создают макет мини-Украины. Он один из крупнейших в Европе: яркие фото и видео
Просмотров: 2475
Богдан Тодчук делает гитары из мебели с мусорников. Стоят от 10 тыс. грн
Богдан Тодчук делает гитары из мебели с мусорников. Стоят от 10 тыс. грн
Просмотров: 477
Рекордные торнадо в США, жара в Европе и пожары в России: какими были наибольшие природные катастрофы года
Рекордные торнадо в США, жара в Европе и пожары в России: какими были наибольшие природные катастрофы года
Просмотров: 648
"Я тут дома": россиянин-ветеран АТО 7 лет добивается гражданства Украины
"Я тут дома": россиянин-ветеран АТО 7 лет добивается гражданства Украины
Просмотров: 3042
Фото
Все фото
13
5
19
20
6
Зеленские сходили в театр, послы у костра пили вино – неделя политиков в фото
Зеленские сходили в театр, послы у костра пили вино – неделя политиков в фото
&quot;Для меня до сих пор не понятно, почему этот театр абсурда продолжается&quot; - как прошёл суд по делу Шеремета
"Для меня до сих пор не понятно, почему этот театр абсурда продолжается" - как прошёл суд по делу Шеремета
В столице украсили елку для Героев
В столице украсили елку для Героев
Сети взорвались фотожабами о воинском учете для женщин
Сети взорвались фотожабами о воинском учете для женщин
Со спутника увидели, что Россия все еще наращивает войска возле Украины
Со спутника увидели, что Россия все еще наращивает войска возле Украины
Видео
Все видео
Зеленский поздравил украинцев с Рождеством
Зеленский поздравил украинцев с Рождеством
Javelin и катера: сколько военной Украина получила в этом году
Javelin и катера: сколько военной Украина получила в этом году
Еще три банка начали выплачивать "ковидную тысячу"
Еще три банка начали выплачивать "ковидную тысячу"
Ведущий телеканала "Рада" обматерил нардепа из ОПЗЖ после эфира
Ведущий телеканала "Рада" обматерил нардепа из ОПЗЖ после эфира
Нардеп от ОПЗЖ имеет гражданство РФ, а его бизнес заливал украинские танки некачественным маслом - "Схемы"
Нардеп от ОПЗЖ имеет гражданство РФ, а его бизнес заливал украинские танки некачественным маслом - "Схемы"
Интервью
1/5
Не только Миколенко. Почему "Динамо" должно продать своих лидеров
Не только Миколенко. Почему "Динамо" должно продать своих лидеров
Просмотров: 738
Власти поставили национальную энергетическую безопасность под угрозу – Владимир Гройсман
Власти поставили национальную энергетическую безопасность под угрозу – Владимир Гройсман
Просмотров: 450
Нарушение президентом Конституции и война с олигархами – две мины, которые взорвутся в следующем году
Нарушение президентом Конституции и война с олигархами – две мины, которые взорвутся в следующем году
Просмотров: 2043
Киев сбросил советскую кирзу и стал выразительно украинским – историк Алексей Сокирко
Киев сбросил советскую кирзу и стал выразительно украинским – историк Алексей Сокирко
Просмотров: 1125
Украинские бизнесмены дают деньги на Голливуд, а об отечественном говорят: "На наше кино? Да ну, нет"
Украинские бизнесмены дают деньги на Голливуд, а об отечественном говорят: "На наше кино? Да ну, нет"
Просмотров: 486
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
24 декабря 2021
Просмотров: 477
Якщо розбирати матрьошку
Хто ви? – питають у народів. Німці кажуть: ми – німці, поляки гонорово дістають паспорт. Не сумніваємося й ми з вами. Всі по світу ...
суббота, 25 декабря 2021 17:54

Данилов призвал Запад предоставить Украине больше военной помощи

  Комментировать
Данилов призвал Запад предоставить Украине больше военной помощи
Секретарь СНБО обратился к Западу. Фото: ua.news

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов призвал Запад предоставить Украине больше военной помощи и ввести превентивные санкции против России.

Он заявил, что обеспечение Украины оборонным оружием – это вопрос номер один, сообщает AFP.

"Наши граждане будут защищать нашу страну. И армия, и гражданское население сформируют широкое национальное движение сопротивления, если Россия атакует. Когда наша страна будет разрушена, против кого вы собираетесь вводить санкции?", – сказал секретарь СНБО.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина следит за границей и на 400 км дальше вглубь России — Данилов

Кроме того, Данилов прокомментировал опубликованные Россией требования по гарантиям безопасности в США и НАТО и призвал Запад не принимать никаких решений по поводу Украины без ведома Киева.

По словам секретаря, каким бы ни был результат этих переговоров, "он не будет работать, если его не примут украинцы".

"Мы не Россия. Всех поставить на колени невозможно, потому что за нас решили великие люди", - отметил Данилов.

Вдоль границы с Украиной к концу ноября Россия сосредоточила около 92 тыс. военных и значительное количество техники в своих западных областях и оккупированном Крыму. Украинская и американская разведки предупреждают, что Кремль может готовить полномасштабное вторжение. Руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов считает, что он может начаться в январе-феврале 2022 года. Официально Москва это опровергла. Однако высказывания некоторых кремлевских чиновников свидетельствуют об обратном.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Данилов призвал Запад предоставить Украине больше военной помощи». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
25
декабря

"Я прекращаю свою деятельность на посту президента СССР": Горбачев заявил об отставке

Самое читаемое
Сети взорвались фотожабами о воинском учете для женщин
Сети взорвались фотожабами о воинском учете для женщин
20
 1 Просмотров: 26676
Вызывающе позировали топлесс и не надевали лифчик под прозрачный топ - что показывали в этот &quot;нюдсочетверг&quot;
Вызывающе позировали топлесс и не надевали лифчик под прозрачный топ - что показывали в этот "нюдсочетверг"
10
 Просмотров: 10980
Москва не поддержала переход: почему украинцы празднуют Рождество 7 января
Москва не поддержала переход: почему украинцы празднуют Рождество 7 января
 Просмотров: 7821
Ведущий телеканала &quot;Рада&quot; обматерил нардепа из ОПЗЖ после эфира
Ведущий телеканала "Рада" обматерил нардепа из ОПЗЖ после эфира
 Просмотров: 4482
Онуфрийчук после упреков Кароль показалась в бикини и интригующе подписала снимок
Онуфрийчук после упреков Кароль показалась в бикини и интригующе подписала снимок
5
 Просмотров: 3393
Политика
В правлении Укрзализныци произошли изменения
В правлении Укрзализныци произошли изменения Просмотров: 189
Зеленский поздравил украинцев с Рождеством
Зеленский поздравил украинцев с Рождеством
 5 Просмотров: 459
Зеленские сходили в театр, послы у костра пили вино – неделя политиков в фото
Зеленские сходили в театр, послы у костра пили вино – неделя политиков в фото
13
 Просмотров: 1845
США собираются передавать данные о перемещении российских войск в реальном времени - СМИ
США собираются передавать данные о перемещении российских войск в реальном времени - СМИ Просмотров: 594
В РФ заявили, что отвели уже 10 тысяч военных от украинской границы
В РФ заявили, что отвели уже 10 тысяч военных от украинской границы Просмотров: 693
Больше всего комментируют
20
Порошенко подписали арест с 1 млрд грн залога - СМИ
6
Встреча с Путиным и "формула Штайнмайера": российские СМИ написали о 10 пунктах от Зеленского
5
Зеленский поздравил украинцев с Рождеством
3
Адвокат Порошенко раскрыл подробности относительно повестки Зеленскому
2
"Сознательно шел на провал" - экс-разведчик ГУР о срыве Зеленским спецоперации по "вагнеровцам"
Голосов: 484
Голосование Что вы считаете главным политическим событием 2021 года в Украине?
  • Арест Виктора Медведчука
  • Расследование об офшорах "95 квартала"
  • Отставку Арсена Авакова
  • Выборы мэра Харькова
  • Противостояние Ахметова и Банковой
  • Вагнергейт
  • Дело о госизмене против Петра Порошенко
  • Довыборы на Прикарпатье
  • Отставку спикера Дмитрия Разумкова
  • Санкции США против Деркача с Дубинским и Тупицкого с Портновым
  • Другое (укажите что)
Просмотреть