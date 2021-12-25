Секретарь СНБО обратился к Западу. Фото: ua.news

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов призвал Запад предоставить Украине больше военной помощи и ввести превентивные санкции против России.

Он заявил, что обеспечение Украины оборонным оружием – это вопрос номер один, сообщает AFP.

"Наши граждане будут защищать нашу страну. И армия, и гражданское население сформируют широкое национальное движение сопротивления, если Россия атакует. Когда наша страна будет разрушена, против кого вы собираетесь вводить санкции?", – сказал секретарь СНБО.

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Кроме того, Данилов прокомментировал опубликованные Россией требования по гарантиям безопасности в США и НАТО и призвал Запад не принимать никаких решений по поводу Украины без ведома Киева.

По словам секретаря, каким бы ни был результат этих переговоров, "он не будет работать, если его не примут украинцы".

"Мы не Россия. Всех поставить на колени невозможно, потому что за нас решили великие люди", - отметил Данилов.

Вдоль границы с Украиной к концу ноября Россия сосредоточила около 92 тыс. военных и значительное количество техники в своих западных областях и оккупированном Крыму. Украинская и американская разведки предупреждают, что Кремль может готовить полномасштабное вторжение. Руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов считает, что он может начаться в январе-феврале 2022 года. Официально Москва это опровергла. Однако высказывания некоторых кремлевских чиновников свидетельствуют об обратном.