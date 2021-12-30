Данилов оценил ситуацию на украинско-российской границе

Предпосылок для масштабного вторжения нет – Данилов. Фото: dw.com

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов считает, что имеющегося количества российских войск на украинской границе недостаточно для полномасштабного вторжения.

"Большого скопления российских войск мы не наблюдаем. Есть определенные перемещения войск, но для нас это не критично. Для полномасштабного вторжения нужно, чтобы их было как минимум в три, четыре, пять раз – намного больше, чем есть на сегодняшний день", сказал Данилов в интервью изданию "Настоящее время".

Данилов считает, что граждане Украины живут в состоянии постоянной угрозы нападения России уже 8 лет. "Ситуация, тем не менее, отличается тем, что почти все страны Запада обратили внимание на эту угрозу", отметил он.

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Данилов надеется, что реакция партнеров Украины при возможном вторжении произойдет заранее, а не "по факту", как произошло при аннексии Крымского полуострова.

Вдоль границы с Украиной к концу ноября Россия сосредоточила около 92 тыс. военных и значительное количество техники в своих западных областях и оккупированном Крыму. Украинская и американская разведки предупреждают, что Кремль может готовить полномасштабное вторжение. Руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов считает, что он может начаться в январе-феврале 2022 года. Официально Москва это опровергла. Однако высказывания некоторых кремлевских чиновников свидетельствуют об обратном.