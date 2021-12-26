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воскресенье, 26 декабря 2021 15:28

Данилов назвал "тяжелое место" Украины, через которое Россия может начать вторжение

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Данилов назвал &quot;тяжелое место&quot; Украины, через которое Россия может начать вторжение
Украина потеряла 70% морского флота. Фото: rnbo.gov.ua

Азовское море является самым слабым местом Украины – Россия может начать свое наступление оттуда.

Об этом секретарь РНБО Алексей Данилов рассказал The Washington Post.

Украина потеряла 70 процентов своего военно-морского флота в 2014 году, когда Россия захватила Севастополь, черноморский порт на Крымском полуострове.

Американская разведка предупредила, что Кремль может планировать многоаспектную военную атаку против Украины уже в начале следующего года.

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Несмотря на все внимание международного сообщества, уделяемое сосредоточению российских войск на сухопутных границах Украины, если вторжение происходит с моря, украинские силы в значительной степени бессильны. Они не могут юридически предпринять какие-либо действия до тех пор, пока первый российский солдат не выйдет на сушу.

"С точки зрения безопасности на Азовском море доминирует Россия. А в случае войны он будет активно использоваться ими для давления на наши южные города на берегу Азова", — сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"В нынешних обстоятельствах, конечно, Россия диктует ситуацию в Азове и в основном использует его как театр военных действий", — добавил министр.

Министр обороны Алексей Резников заявил в прошлом месяце, что строительство новой военно-морской базы в Азовском порту Бердянск будет ускорено, чтобы "отразить российскую агрессию в этом регионе".

Вдоль границы с Украиной к концу ноября Россия сосредоточила около 92 тыс. военных и значительное количество техники в своих западных областях и оккупированном Крыму. Украинская и американская разведки предупреждают, что Кремль может готовить полномасштабное вторжение. Руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов считает, что он может начаться в январе-феврале 2022 года. Официально Москва это опровергла. Однако высказывания некоторых кремлевских чиновников свидетельствуют об обратном.

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Дата
26
декабря

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