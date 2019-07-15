"Дайте им заказ!" - Зеленский потребовал заключить договор с турками на строительство окружной Днепра

Экономист Дмитрий Марунич: "Отказ от Prozzoro и заключения контрактов на строительство и ремонт дорог по переговорной процедуре - это очень опасный сигнал". Фото: Zaxid.net

"Дайте им заказ!": Зеленский потребовал без тендера заключить договор с турками на строительство окружной Днепра (ВИДЕО)

Во время визита в Днепр президент Владимир Зеленский предложил первому заместителю главы областного совета Святославу Олейнику без тендера заключить договор с турецкой компанией "Онур" на ремонт Южной объездной дороги.

Соответствующее видео выложил на своей странице в Facebook сайт "Информатор".

"Скажи, пожалуйста, как сделать эту дорогу, - говорит Зеленский, обращаясь к Святославу Олейнику. - Не говорить про проблемы, а просто сделать эту дорогу… Можно взять одного нормального… я не знаю… турецкую компанию, которая строила…Онур. Так дайте им заказ".

К беседе подключается глава Укравтодора Славомир Новак.

"Областной совет готов взять дорогу на свой баланс?" - спрашивает он Олейника.

"Послушай меня. Ты возьмешь на баланс эту дорогу? Построишь ее вместе с "Онуром"? У тебя есть деньги",- продолжает задавать Олейнику вопросы Зеленский.

"Мы можем это сделать за счет совместного финансирование", - пытается пояснить замглавы облсовета.

"Вы дадите деньги?" – обращается Зеленский к Новаку.

"Это бюджет следующего года", - пытается пояснить глава Укравтодора. Чиновники убеждают главу государства, что они не вправе принимать решение, что строить, а что не строить - финансирования на этот год нет. Чтобы средства появились, необходимо, чтобы Кабмин внес правки в бюджет, а Верховная Рада их утвердила.

Экономист Дмитрий Марунич считает, что диалог президента с чиновниками свидетельствует о том, что окружение Зеленского создает у него искаженную картину работы автодорожной отрасли.

"Инспекция президента на строительство объездной дороги Днепра показывает, что Зеленского плохо информируют о механизмах работы автодорожной отрасли. Главе государства не потрудились объяснить, что все крупные проекты по ремонту дорог у нас проходят через Prozzoro. Ни "Укравтодор", ни местные власти не назначают подрядчика. Подрядчика выбирают на прозрачном тендере! Так откровенно навязывать областному совету конкретную компанию – это дикость, если не должностное преступление. Безусловно, идею протолкнуть турецкого подрядчика придумал не сам Зеленский. Есть люди в его окружении, которые усиленно лоббируют турков и хотят превратить их в "придворную" компанию, отдав все основные тендеры... Хотя рассказы о каком-то особом качестве строительства у турецкой компании – это миф. Они очень много лет на украинском рынке. Строят не хуже и не лучше, чем другие крупные украинские компании. Большая часть персонала – местные", - утверждает Марунич.

Отказ от Prozzoro, отмечает эксперт, приведет к возвращению коррупции на закупки.

"Если в Офисе президента действительно хотят отказаться от Prozzoro и заключать контракты на строительство и ремонт дорог по переговорной процедуре – это очень опасный сигнал. Снова вернется система грандиозных "откатов", конкуренции не будет, цены начнут завышать. Вместо того, чтобы дать толчок развитию отрасли, ее просто угробят. И еще один тревожный звоночек. Президенту сейчас готовят какие-то секретные списки людей в "Укравтодоре", которых нужно уволить. Зеленский во время визита в Днепр говорил об этом Славомиру Новаку. Хочется спросить: это что, попытка вернуть систему "смотрящих", которая назначается окружением президента? Мне кажется, последние "инициативы" окружения президента по поводу дорожного рынка требуют очень пристального внимания со стороны антикоррупционных организаций и журналистов", - считает эксперт.

Напомним, во время визита в Днепропетровскую область президент проинспектировал строительство Южной объездной дороги, которая будет соединять Запорожское шоссе с Южным мостом. Это необходимо для того, чтобы разгрузить городские дороги, а также улучшить экологическую ситуацию.