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понедельник, 17 мая 2021 21:06

Что лучше всего поможет Украине противодействовать агрессии РФ

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Что лучше всего поможет Украине противодействовать агрессии РФ
Эстония поддерживает евроатлантическую интеграцию Украины. Фото: eurointegration.com.ua

Лучшим ответом Украины на российскую агрессию является проведение реформ, которые приближают ее будущее членство в ЕС и НАТО.

Об этом заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас на пресс конференции после встречи с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.

"Лучший ответ на агрессию - это всегда достижение успеха в реформах. Это приблизит вас к ЕС и НАТО", - отметила Каллас.

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Она отметила, что видит значительные сдвиги в Украине со времени ее последнего визита еще как депутата Европарламента более 5 лет назад.

"Мы знаем, что Украина хочет большей интеграции с ЕС, мы можем поддержать вас в этом. Что больше будут ваши успехи в реформах - тем больше мы сможем вам предложить", - отметила премьер Эстонии.

Среди ключевых реформ для Украины она назвала антикоррупционную и судебную.

"Вам нужно добиться успеха в борьбе с коррупцией, потому что она вредит демократии. Вам необходимы успехи в судебной реформе, потому что только тогда, когда суды принимают справедливые решения, инвесторы будут уверены, что могут инвестировать здесь", - отметила Каллас.

США поддерживают реформы, которые ведутся президентом Владимиром Зеленским, и выступают на стороне Украины в переговорах с Россией.

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