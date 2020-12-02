Covid-19: Украина получила помощь из ОАЭ

Украина получила от ОАЭ 200 тысяч защитных масок. Фото: Reuters

Украина получила от правительства Объединенных Арабских Эмиратов 100 тысяч наборов для экспресс-тестирование на коронавирус и 200 тысяч защитных масок.

О поставке медицинской помощи стало известно на встрече заместителя руководителя Офиса президента Юлии Соколовской с женой посла ОАЭ, мисис Аль-Каабе. Об этом сообщает пресс-служба президента Украины в среду, 2 декабря.

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Так, по словам Соколовской, полученные тесты средства индивидуальной защиты передадут в Центр общественного здоровья МЗ и распределят их по регионам.

55% украинский готовы сделать прививку от Covid-19, но если вакцина будет бесплатной. 40% респондентов - не хотят.