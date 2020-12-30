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среда, 30 декабря 2020 01:37

Членам экипажа сбитого в Иране самолета МАУ присвоили звание "Герой Украины"

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Членам экипажа сбитого в Иране самолета МАУ присвоили звание &quot;Герой Украины&quot;
Катастрофа МАУ в Иране: членам экипажа присвоили звание. Фото: УП

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" членам экипажа рейса PS752 "Международных авиалиний Украины", погибших в результате катастрофы 8 января 2020 у Тегерана.

Соответствующий указ № 600/2020 он подписал 29 декабря, сообщает пресс-служба Офиса президента.

"За героизм и самоотверженные действия, проявленные при исполнении служебного долга, звание Героя Украины посмертно присвоено командиру воздушного судна Владимиру Гапоненко, командиру воздушного судна - пилоту-инструктору Алексею Наумкину, второму пилоту Сергею Хоменко, старшим бортпроводникам Екатерине Статник и Игорю Матькову, бортпроводникам Денису Лыхну, Марии Микитюк, Валерии Овчарук и Юлии Сологуб", - говорится в тексте указа.

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Напомним, украинский самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, следовавший рейсом PS752 "Тегеран - Киев", был сбит в ночь на 8 января 2020 вскоре после взлета. На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли.

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