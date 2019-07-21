ЦИК показала первую явку на парламентских выборах

Социологи прогнозируют общую явку около 50%

По состоянию на 12:00 на внеочередных выборах в Верховную Раду проголосовали 17.86% избирателей.

Такие данные поступили из 84 одномандатных избирательных округов из 199.

Активнее всего голосуют жители Луганской и Черниговской областей - 25.58% и 23.34% соответственно.

Эксперт по управлению репутацией Борис Тизенгаузен ожидает явку ниже, чем на президентских выборах.

"Я прогнозирую, что больше 45% явки не будет к концу дня. Когда мы голосовали на президентских выборах , мы голосовали за понятные лица. Парламентские выборы всегда менее интересны, чем президентские. Люди не хотят разбираться в политических платформах, чего они хотят... Явка будет ниже. Лето, люди устали от передвыборной гонки", - отметил Тизенгаузен.

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Сегодня в Украине проходят досрочные парламентские выборы. Участки открылись в 8:00 и будут работать до 20:00. На одном из избирательных участков в городе Покров Днепропетровской области проголосовали 100% избирателей.