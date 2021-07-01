Четырех "беркутовцев" будут судить за бойню на Майдане

Около 4:00, когда на площади осталось совсем немного людей, спецотряд "Беркут" пошел на штурм. Фото: Reuters

Еще четверых сотрудников столичного подразделения милиции особого назначения "Беркут" будут судить за разгон протестующих во время Евромайдана 30 ноября 2013 года. Об этом в четверг сообщил Офис генерального прокурора.

"Им инкриминируется превышение власти и служебных полномочий во исполнение противоправного приказа и по предварительному сговору с руководством и другими работниками милиции, препятствование проведению собраний и митингов, применение физического насилия в отношении участников мирной акции протеста, незаконное их задержание и фальсификация документов - рапортов о якобы совершении ими административных правонарушений", - сообщил Офис генпрокурора.

Фамилии "беркутовцев" не называют.

Досудебным расследованием занимались следователи Государственного бюро расследований.

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В июне двое бывших "беркутовцев" Виктор Эйсмонт и Владимир Мохонь получили приговор - три года лишения свободы. 29 ноября 2013-го около 20:00 на майдане Независимости собралось несколько сотен активистов. Подавляющее большинство - студенты и молодежь. На майдан приехали коммунальщики устанавливать новогоднюю елку. Начали ограждать щитами часть площади вокруг стелы Независимости. В то же время стянули силовиков. Около 4:00, когда на майдане осталось совсем немного людей, спецотряд "Беркут" пошел на штурм. Разгон длился около часа. В результате десятки людей жестоко избили.