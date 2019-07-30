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Человек от "смотрящего" по Киеву предлагал "распилить" бюджет пополам - Богдан

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Человек от &quot;смотрящего&quot; по Киеву предлагал &quot;распилить&quot; бюджет пополам - Богдан
Фото: Reuters

Руководитель Офиса прездента Андрей Богдан утверждает, что получил предложение от "смотрящего" по Киеву разделить ворованные из бюджета средства, если ОП не будет назначать главой КГГА своего человека.

Об этом Богдан заявил на брифинге 30 июня.

Во время встречи с Виталием Кличко тот якобы рассказал ему, что Киевсовет контролирует не он, а "2-3 "смотрящих", которые имеют определенные группы депутатов. И если он не будет находить с ними компромиссы, у него не будет большинства в Киевсовете".

Адвокат одного из таких "смотрящих" приходил к Богдану.

"Он выразил позицию, что работа с местным бюджетом Киевского городского совета и государственной администрации позволяет им получать 40 миллионов долларов в год. Попросил не трогать главу КГГА. И предложил этот бюджет поделить пополам", - сказал Богдан.

Глава ОП объяснил, что не зафиксировал на видео разговор, потому что "не был готов к такой встрече". И добавил, что сообщит правоохранительным органам о разговоре.

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11 июля мэр Киева Виталий Кличко рассказал о своей встрече с Владимиром Зеленским. На ней президент сообщил мэру о своем желании назначить на должность главы Киевской городской государственной администрации "своего человека". Кличко назвал это "возвращением методов Януковича". По его словам, Богдан несколько раз обращался к нему с требованием координировать свои действия с застройщиком Андреем Ваврышем и директором телеканала "1+1" Александром Ткаченко.

Андрей Богдан обратился к правительству с просьбой подать документы для освобождения Виталия Кличко с должности главы КГГА. Премьер Владимир Гройсман подтвердил получение представления об увольнении Кличко и заявил, что рассмотрит его на ближайшем заседании правительства.

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