Цель России - вывести из игры руководство Украины - ОП

Подоляк призвал журналистов покинуть ОП и работать с редакциями. Фото: Офис президента

Российская Федерация имеет целью захватить часть областей и ликвидировать руководство Украины.

Об этом на брифинге сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, передаёт Gazeta.ua.

"Две тактические цели. Первая - забрать часть территории - Сумы, Харьков и юг. И нанести максимально мощный удар по руководству страны, чтобы спровоцировать беспорядок и невозможность управления страной", - сказал Подоляк.

"Есть вероятность того, что российские войска могут проникнуть в правительственный квартал", - добавил он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Под Киевом упал военный самолет ВСУ. Есть потери

Россия в 4:00 утра напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.