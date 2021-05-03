Чауса по указанию ОПУ в ближайшие дни задержат на границе, делая вид, что никакого вывоза в Украину не было - Арьев

 
Ексклюзивы
1/5
Многие офицеры в отставке помнят о присяге и говорят "будем защищать" - волонтер
Многие офицеры в отставке помнят о присяге и говорят "будем защищать" - волонтер
Просмотров: 2151
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
1 Просмотров: 549
Массово, но без фанатизма. Как в субботу паски святили
Массово, но без фанатизма. Как в субботу паски святили
Просмотров: 1089
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
Просмотров: 657
Солнце, розы, насекомые и птицы: показали орнаменты лемковской писанки
Солнце, розы, насекомые и птицы: показали орнаменты лемковской писанки
Просмотров: 432
Что не надо класть в пасхальную корзину и действительно ли Благодатный огонь сходит с неба
Что не надо класть в пасхальную корзину и действительно ли Благодатный огонь сходит с неба
Просмотров: 2196
"Слугами" должны заняться правоохранительные органы
"Слугами" должны заняться правоохранительные органы
Просмотров: 594
Продайте этого шарпака и забудьте: когда стоит избавиться от авто
Продайте этого шарпака и забудьте: когда стоит избавиться от авто
Просмотров: 3681
Как зарабатывать в интернете из дома по $1 тыс. в месяц
Как зарабатывать в интернете из дома по $1 тыс. в месяц
Просмотров: 963
Зеленский обещал новое качество политики. А получается подковерность и кумовство
Зеленский обещал новое качество политики. А получается подковерность и кумовство
4 Просмотров: 369
Фото
Все фото
5
5
11
4
4
Вернутся с трембитой: супруги Зеленские отдыхают на Прикарпатье
Вернутся с трембитой: супруги Зеленские отдыхают на Прикарпатье
ФБР проводит обыски у экс-адвоката Трампа в рамках дела об Украине
ФБР проводит обыски у экс-адвоката Трампа в рамках дела об Украине
Куча налички и удостоверение полицейского: чиновник взимал дань с ресторанов
Куча налички и удостоверение полицейского: чиновник взимал дань с ресторанов
Локоны в прошлом: Тимошенко появилась в Раде с новой прической
Локоны в прошлом: Тимошенко появилась в Раде с новой прической
Нардеп от &quot;Батьківщини&quot; не указал в декларации, где взял деньги на квартиру
Нардеп от "Батьківщини" не указал в декларации, где взял деньги на квартиру
Видео
Все видео
Зеленский и Дуда выступили перед прессой. Что сказали
Зеленский и Дуда выступили перед прессой. Что сказали
США призвали к правосудию по делам погибших журналистов
США призвали к правосудию по делам погибших журналистов
Российские пранкеры обманули "слуг народа", делая вид членов штаба Навального
Российские пранкеры обманули "слуг народа", делая вид членов штаба Навального
Мендель уходит с поста пресс-секретаря президента
Мендель уходит с поста пресс-секретаря президента
Локдаун не для всех: "слуги народа" катаются на джипах в рестораны
Локдаун не для всех: "слуги народа" катаются на джипах в рестораны
Интервью
1/5
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
1 Просмотров: 549
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
Просмотров: 657
Что нужно знать о главном кандидате на пост тренера "Шахтёра"
Что нужно знать о главном кандидате на пост тренера "Шахтёра"
Просмотров: 423
Что не надо класть в пасхальную корзину и действительно ли Благодатный огонь сходит с неба
Что не надо класть в пасхальную корзину и действительно ли Благодатный огонь сходит с неба
Просмотров: 2196
Продайте этого шарпака и забудьте: когда стоит избавиться от авто
Продайте этого шарпака и забудьте: когда стоит избавиться от авто
Просмотров: 3681
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
03 мая 2021
Просмотров: 144
Дивна традиція
– У родичів жінки є дивна традиція – домашніх тварин називають іменами політиків, які їх розчарували, – розповідає Андрій. Із ...
понедельник, 03 мая 2021 18:51

Чауса по указанию ОПУ в ближайшие дни задержат на границе, делая вид, что никакого вывоза в Украину не было - Арьев

3 Комментировать

  ГУР сконцентрирован не на угрозах со стороны РФ, а на судье Чаусе. Фото: facebook.com/volodymyr.ariev
ГУР сконцентрирован не на угрозах со стороны РФ, а на судье Чаусе. Фото: facebook.com/volodymyr.ariev

В настоящее время судью Николая Чауса по указанию Офиса Президента перевезли на военную базу в шести километрах от Первомайска Николаевской области.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук народный депутат фракции "Европейская Солидарность" Владимир Арьев, информирует Цензор.НЕТ.

"Следующая история сначала казалась мне неправдоподобной, будто бы ее написал сценарист дешевого сериала. Но человек, который мне ее рассказал, в дешевом фиглярства никогда не участвовал, а с 2014 года выполнял специальные задачи по защите Украины от агрессии и больше не может видеть то дно, на которое Зеленский и Ко опустили элитную службу - Главное управление разведки Министерства обороны", - отмечает он.

По его словам, сейчас ГУР сконцентрирован не на угрозах со стороны РФ, а на судье Чаусе - "мелком коррупционере, которого Офис Президента решил использовать для дискредитации тех, кто рассказал Bellingcat детали слива спецоперации против "вагнеровцев", ну и Порошенко, если удастся в этом "убедить" беглого судью. Для этого топ-чиновник из ОП приказал спецназу разведки похитить Чауса из Молдовы, а следствием "убеждений" стала сломанная челюсть Чауса".

Арьев отмечает, что об этом и о следующих деталях рассказал ему офицер, который назвал настоящие фамилии спецназовцев ГУР МО, участвовавших в вывозе и охране Чауса.

"Например, Сергей Ба ... и, номер телефона 097-ххх-хх85. Данные кадровых офицеров публично разглашать нельзя, поэтому, извините за такую ​​подачу. Мы, кстати, с ним связались, но, разумеется, говорить он с нами не стал. Так вот, сейчас элитные бойцы вместо участия в сложных спецоперациях против врага стали исполнителями заказов преступников с Банковой", - подчеркивает нардеп.

Он утверждает, что после вывоза из Молдовы Чауса держали на объекте Минобороны в Хотяновке, как раз напротив Межигорья Януковича. Если ехать по дамбе вдоль Киевского водохранилища, въезд на этот объект обозначен соответствующей табличкой.

 

 
"Однако, Чаус отказывался идти на сотрудничество, а время шло. Поэтому, похищенного судью решили "легализировать". И вот здесь начинается главное. План нарисовали следующий: выбросить Чауса на границе с Приднестровьем или админгранице с Крымом и задействовать для этого пограничников, которые должны его задержать "при попытке". Для этого "объект" перевезли на военную базу в шести километрах от Первомайска и удерживают его в здании, которое изображено на фото. От этого места примерно одинаково относительно недалеко и в Приднестровье, и в Крым. Как вариант также рассматривают границу с Россией. Однако, самое важное далее", - отмечает Арьев.

 

"Чауса, по плану, должны с помпой задержать, всем показать и сказать, что никакого вывоза в Украину не было, что это все выдумки-фейки-врагипридумалы, ну и так далее ... Реализовать планируют в ближайшие дни. Интересно, что перед вылетом в Гуту Зеленский встретился с руководством Государственной пограничной службы, в частности лично с Дейнеко. Совпадение?", - задается вопросом нардеп.

"Когда мой собеседник закончил рассказ, я увидел насколько ему больно от превращения спецслужб в частную охранку Зеленского, от возвращения к работе против своих, а не врагов. В актеров паршивых сценариев вместо тщательно разработанных операций по защите Украины. И должны были нынешние жители Банковой наконец понять, что патриотизм и честь после 2014 года начали возвращаться в безопасность и разведку, а продолжающаяся зачистка от принципиальных с заменой на послушных уже не работает. И что их преступления будут разоблачены. Сейчас они уверены в своей временной безнаказанности, что не считаются ни с чем. Однако, ключевое здесь слово - "временной". Ответить придется", - подытожил Арьев.

Напомним, 9 августа 2016 года судья Николай Чаус был задержан сотрудниками НАБУ за получение взятки в размере $150 тыс. Сразу после этого судья ушел в отпуск, где находился с 10 августа по 1 сентября 2016 года. 6 сентября Верховная Рада дала согласие на арест судьи. Однако к этому времени судья покинул территорию Украины и 12 сентября 2016 года он был объявлен в розыск. В марте 2017-го Чаус был задержан на территории Молдовы, где находится до сих пор. В июле 2017 года в Высший совет правосудия поступила жалоба Нели Ластовки на систематическое отсутствие Чауса на работе, после чего 2 августа в отношении судьи было открыто дисциплинарное дело.

4 октября 2017 года Третья Дисциплинарная палата Совета правосудия отстранила Николая Чауса от осуществления правосудия и рекомендовала его уволить. 6 октября стало известно, что Молдова отказала Чаусу в политическом убежище. В настоящее время в Кишиневе рассматривается дело об экстрадиции судьи в Украину.

4 апреля 2021 года стало известно, что в Молдове неизвестные похитили Чауса. На следующий день в МВД Молдовы сообщили, что находившегося в Кишиневе украинского судью Николая Чауcа похитили иностранные граждане. Они уже покинули Молдову, перейдя молдавско-украинскую границу.

Подробнее о ситуации с судьей Чаусом читайте в статье главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова: "Похищение судьи Чауса сотрудниками ГУР МО: скандал в Молдове ради дискредитации Бурбы и Вагнергейта".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
3 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Чауса по указанию ОПУ в ближайшие дни задержат на границе, делая вид, что никакого вывоза в Украину не было - Арьев». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

3

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
03
мая

Конфеты к пиву и со вкусом нефти: кто был первыми кондитерами

Открыли первый конный трамвай

Самое читаемое
В бикини и эротическом белье: сексапильная рестлерша показала фото с медового месяца
В бикини и эротическом белье: сексапильная рестлерша показала фото с медового месяца
10
 Просмотров: 21187
Даша Астафьева показала пышную грудь в откровенном бюстгальтере
Даша Астафьева показала пышную грудь в откровенном бюстгальтере Просмотров: 13798
Принцессе Шарлотте шесть лет - чем она живет и какое будущее ее ждет
Принцессе Шарлотте шесть лет - чем она живет и какое будущее ее ждет
 Просмотров: 6138
&quot;Не того цвета&quot;: женщину оштрафовали за бело-красные носки
"Не того цвета": женщину оштрафовали за бело-красные носки Просмотров: 5238
Врала об оргазме: Alyona Alyona рассказала о первом сексе и партнере
Врала об оргазме: Alyona Alyona рассказала о первом сексе и партнере Просмотров: 4815
Политика
Россия нацеливается на страны с коррупцией и слабой экономикой - разведка США
Россия нацеливается на страны с коррупцией и слабой экономикой - разведка США Просмотров: 270
Баста, который топтался по оккупированному Крыму, сидит в ресторане на Крещатике - Стерненко
Баста, который топтался по оккупированному Крыму, сидит в ресторане на Крещатике - Стерненко Просмотров: 1791
Зеленский и Дуда выступили перед прессой. Что сказали
Зеленский и Дуда выступили перед прессой. Что сказали
 Просмотров: 585
США призвали к правосудию по делам погибших журналистов
США призвали к правосудию по делам погибших журналистов
 Просмотров: 198
Мир не должен забывать о ситуации в Украине - президентка Эстонии
Мир не должен забывать о ситуации в Украине - президентка Эстонии Просмотров: 90
Больше всего комментируют
5
Боррель назвал санкции России против политиков ЕС неприемлемыми
3
Ликвидировали террориста №1
3
Чауса по указанию ОПУ в ближайшие дни задержат на границе, делая вид, что никакого вывоза в Украину не было - Арьев
2
"Говорите: венгры - наши друзья" - скандальный Тищенко устроил "шоу" на таможне
2
Вернутся с трембитой: супруги Зеленские отдыхают на Прикарпатье
Голосов: 6866
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть