Чауса по указанию ОПУ в ближайшие дни задержат на границе, делая вид, что никакого вывоза в Украину не было - Арьев

ГУР сконцентрирован не на угрозах со стороны РФ, а на судье Чаусе. Фото: facebook.com/volodymyr.ariev

В настоящее время судью Николая Чауса по указанию Офиса Президента перевезли на военную базу в шести километрах от Первомайска Николаевской области.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук народный депутат фракции "Европейская Солидарность" Владимир Арьев, информирует Цензор.НЕТ.

"Следующая история сначала казалась мне неправдоподобной, будто бы ее написал сценарист дешевого сериала. Но человек, который мне ее рассказал, в дешевом фиглярства никогда не участвовал, а с 2014 года выполнял специальные задачи по защите Украины от агрессии и больше не может видеть то дно, на которое Зеленский и Ко опустили элитную службу - Главное управление разведки Министерства обороны", - отмечает он.

По его словам, сейчас ГУР сконцентрирован не на угрозах со стороны РФ, а на судье Чаусе - "мелком коррупционере, которого Офис Президента решил использовать для дискредитации тех, кто рассказал Bellingcat детали слива спецоперации против "вагнеровцев", ну и Порошенко, если удастся в этом "убедить" беглого судью. Для этого топ-чиновник из ОП приказал спецназу разведки похитить Чауса из Молдовы, а следствием "убеждений" стала сломанная челюсть Чауса".

Арьев отмечает, что об этом и о следующих деталях рассказал ему офицер, который назвал настоящие фамилии спецназовцев ГУР МО, участвовавших в вывозе и охране Чауса.

"Например, Сергей Ба ... и, номер телефона 097-ххх-хх85. Данные кадровых офицеров публично разглашать нельзя, поэтому, извините за такую ​​подачу. Мы, кстати, с ним связались, но, разумеется, говорить он с нами не стал. Так вот, сейчас элитные бойцы вместо участия в сложных спецоперациях против врага стали исполнителями заказов преступников с Банковой", - подчеркивает нардеп.

Он утверждает, что после вывоза из Молдовы Чауса держали на объекте Минобороны в Хотяновке, как раз напротив Межигорья Януковича. Если ехать по дамбе вдоль Киевского водохранилища, въезд на этот объект обозначен соответствующей табличкой.

"Однако, Чаус отказывался идти на сотрудничество, а время шло. Поэтому, похищенного судью решили "легализировать". И вот здесь начинается главное. План нарисовали следующий: выбросить Чауса на границе с Приднестровьем или админгранице с Крымом и задействовать для этого пограничников, которые должны его задержать "при попытке". Для этого "объект" перевезли на военную базу в шести километрах от Первомайска и удерживают его в здании, которое изображено на фото. От этого места примерно одинаково относительно недалеко и в Приднестровье, и в Крым. Как вариант также рассматривают границу с Россией. Однако, самое важное далее", - отмечает Арьев.

"Чауса, по плану, должны с помпой задержать, всем показать и сказать, что никакого вывоза в Украину не было, что это все выдумки-фейки-врагипридумалы, ну и так далее ... Реализовать планируют в ближайшие дни. Интересно, что перед вылетом в Гуту Зеленский встретился с руководством Государственной пограничной службы, в частности лично с Дейнеко. Совпадение?", - задается вопросом нардеп.

"Когда мой собеседник закончил рассказ, я увидел насколько ему больно от превращения спецслужб в частную охранку Зеленского, от возвращения к работе против своих, а не врагов. В актеров паршивых сценариев вместо тщательно разработанных операций по защите Украины. И должны были нынешние жители Банковой наконец понять, что патриотизм и честь после 2014 года начали возвращаться в безопасность и разведку, а продолжающаяся зачистка от принципиальных с заменой на послушных уже не работает. И что их преступления будут разоблачены. Сейчас они уверены в своей временной безнаказанности, что не считаются ни с чем. Однако, ключевое здесь слово - "временной". Ответить придется", - подытожил Арьев.