Бывший нардеп-беглец попросил политического убежища у Германии

Онищенко попросил политическое убежище в Германии. Фото: 5.ua

Экс-депутат Верховной Рады Александр Онищенко попросил политического убежища у Германии. Он считает, что в Украину ему возвращаться опасно.

Об этом сообщил адвокат Онищенко Инго Миноджио, передает DW.

"В Украине существует опасность для жизни и здоровья моего подзащитного", - отметил Миноджио.

Адвокат указывает на "катастрофические условия содержания в следственных изоляторах в Украине", а также на то, что главный политический оппонент Онищенко - Петр Порошенко - "даже после потери власти остается очень влиятельным", что якобы представляет опасность для бывшего депутата.

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Национальное антикоррупционное бюро Украины обвиняет Александра Онищенко в нанесении ущерба государству на сумму около 3 млн грн вследствие незаконных операций при добыче и продаже газа. Бизнесмен отвергает эти обвинения. Онищенко, будучи депутатом Верховной Рады, в июле 2016 года выехал за пределы страны, опасаясь ареста. С тех пор он находился в Испании, где также просил убежища, однако прошлой осенью получил отказ. В конце ноября экс-депутата арестовали в Германии, где он с тех пор находится под стражей.

Высший антикоррупционный суд заочно будет слушать дело бывшего нардепа беглого Александра Онищенко, которого подозревают в организации схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа. Об этом во вторник сообщил Центр противодействия коррупции.