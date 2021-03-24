Бюджетные Мальдивы: Арахамия поделился лайфхаком отдыха в люксовых отелях

Глава "Слуг народа" Арахамия рассказал про отдых в люксовом отеле Мальдив за $80. Фото: Униан

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал о своем отдыхе на Мальдивах. Сутки в отеле стоили $ 80. Вместе с семьей он был там в начале марта. Об этом передает телеканал "Украина".

По словам Арахамии, он нашел иностранный сайт, где предлагают туры на Мальдивы с большими скидками. Он выбрал тур стоимостью $ 80 (2215 грн) с человека.

"Коронакризис сильно опустил цены на Мальдивах", - рассказал депутат.

6 марта общественный деятель Андрей Смолий на своей странице в Facebook опубликовал фото с отдыха Арахамии. Он отметил, что "Слуга народа" во время усиления карантина вместе с женой и тремя детьми отдыхал в в одном из самых дорогих отелей Amary Havodes на острове Тинадхоо.

"Пока страна постепенно вновь погружается в "красные зоны", а скандалов становится все больше - глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия отрывается на Мальдивах в одном из самых дорогих отелей Amary Havodes на острове Тинадхоо", - написал Смолий.

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Ранее издание "Буквы" опубликовало чат "слуг", где председатель фракции Давид Арахамия высказался матами: "Можно говорить пророссийские бл * ди и не называть партию". Председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко объяснил переписку в чате фракции с матом.