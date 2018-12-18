Буллинг и ношение военной формы: в Раде стартовала последняя рабочая неделя

20 декабря могут рассмотреть законопроекты о продлении моратория на продажу земли. Фото: slovoidilo.ua

Верховная Рада начнет заседание с блока вопросов обороны и безопасности.

В зале зарегистрировались 350 народных депутатов.

Парламентарии планируют усилить ответственность за незаконное ношение военной формы, ввести уголовную ответственность за надругательство над могилами участников АТО и ООС.

Далее - блок для включения в повестку дня сессии. В частности, 16 законопроектов о продлении моратория на продажу сельскохозяйственных земель.

В план работы включили законопроект о детективной деятельности для повторного рассмотрения с предложениями президента.

Также депутаты должны будут перенести сроки для полноценного запуска закона о посмертном донорстве. Минздрав и Кабмин не успели подготовить необходимые сопроводительные нормативно-правовые акты, поэтому парламентарии предлагают перенести запуск трансплантологии еще на год - до 1 января 2020-го.

Во втором чтении намерены рассмотреть законопроект о противодействии буллингу, а также о повышении штрафов за игнорирование ремней безопасности.

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Это последняя пленарная неделя в текущем году. В следующий раз народные депутаты соберутся в сессионном зале 15 января.