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суббота, 19 февраля 2022 18:31

Британия запретит въезд российским олигархам в случае вторжения в Украину

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Британия запретит въезд российским олигархам в случае вторжения в Украину
Въезд запретят в случае вторжения России в Украину. Фото: pixabay

Лондон запретит въезд российским олигархам, если Россия вторгнется в Украину.

В этом случае также будут наложены ограничения на движение российских капиталов, заявила глава МИД Великобритании Лиз Трасс на Мюнхенской конференции по безопасности, передает Gazeta.ua

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Трасс призвала страны Запада быть готовыми к резкому ухудшению ситуации вокруг Украины на следующей неделе.

"Нам необходимо демонстрировать беспрецедентное единство", – заявила министр.

По данным украинской разведки, в Донецк прибыла группа "вагнеровцев", которые вместе с российскими спецслужбами готовят серию терактов. В частности, планируется взорвать жилые дома.

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Дата
19
февраля

Противостояние с "беркутовцами" и ультиматум Януковича: вспоминаем революционное 19 февраля - фото, видео

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