Британия запретит въезд российским олигархам в случае вторжения в Украину

Лондон запретит въезд российским олигархам, если Россия вторгнется в Украину.
В этом случае также будут наложены ограничения на движение российских капиталов, заявила глава МИД Великобритании Лиз Трасс на Мюнхенской конференции по безопасности, передает Gazeta.ua
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Трасс призвала страны Запада быть готовыми к резкому ухудшению ситуации вокруг Украины на следующей неделе.
"Нам необходимо демонстрировать беспрецедентное единство", – заявила министр.
По данным украинской разведки, в Донецк прибыла группа "вагнеровцев", которые вместе с российскими спецслужбами готовят серию терактов. В частности, планируется взорвать жилые дома.
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