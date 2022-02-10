Брифинг Ермака перенесли

Андрей Ермак представляет Украину на нормандской встрече в Берлине. Фото: пресс-служба ОП

Нормандская встреча в Берлине на уровне политических советников лидеров Украины, России, Германии и Франции длится семь часов. В этой связи брифинг украинского представителя Андрея Ермака перенесли.

Об этом сообщает Офис президента.

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"Ожидается, что по результатам переговоров Андрей Ермак проведет брифинг в помещении Посольства Украины в Германии. Ориентировочное время начала – 23:30 (по киевскому времени)", - говорится в сообщении.

Первоначально планировалось, что Ермак выйдет на брифинг по итогам встречи в 20:00.

В Берлине идет вторая с начала года встреча советников лидеров "нормандского формата". Представляет Украину в переговорном процессе руководитель Офиса президента Андрей Ермак. Накануне министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что задача максимум на нормандской встрече – разблокирование работы Трехсторонней контактной группы.