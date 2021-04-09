Брат Волка может выйти под залог

Задержанные с поличным адвокаты обещали за деньги обеспечить "удобное" судебное решение. Фото: НАБУ

Брата председателя ОАСК Павла Вовка - Юрия Зонтова взяли под стражу с правом внесения залога в размере 35,185 млн грн.

Такое решение вынес Высший антикоррупционный суд, частично удовлетворив ходатайство прокуратуры. Там требовали назначить 70 млн грн залога.

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"Применение меры пресечения в виде содержания под стражей удовлетворить частично. Применить к подозреваемому Зонтову Юрию Вячеславовичу меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней со дня его фактического задержания, то есть до 4.06. 2021 включительно ", - сказал судья.

Будет ли подавать Зонтов апелляцию, или будет вносить залог - пока не известно.

Во вторник, 6 апреля, антикоррупционные органы уличили в получении $100 тыс. взятки двух адвокатов. За эти деньги обещали через голову ОАСК решить вопрос с одним из судей ОАСК о положительном решении по делу по иску. Одним из адвокатов оказался брат председателя ОАСК Павла Вовка - Юрий зонтов. В НАБУ также рассказали, что во время обысков у адвокатов нашли немалые объемы наличности.