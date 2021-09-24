Большинство жителей ОРДЛО проявили сопротивление выборам в Госдуму - эксперт

740 тыс. РФ паспортов выдали жителям ОРДЛО. Фото: pravda.com.ua

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что участие в выборах в российскую Госдуму приняли 230 тыс. Жителей временно оккупированных Луганской и Донецкой областей.

Этим людям выдали паспорта РФ. Также 150 тыс. работников бюджетной сферы и студентов проходили обязательную регистрацию на российском портале на выборы в Госдуму. По информации Денисовой около 380 тыс. человек с оккупированных территорий участвовали в российских выборах, рассказал Gazeta.ua военный эксперт Дмитрий Снегирев.

"По оценкам РФ количество избирателей меньше. Исполнительный директор агентства "Россия сегодня" Кирилл Вышинский заявил, что дистанционно проголосовали 150 тыс. человек. ЛНР и ДНР организовали 1,4 тыс. автобусов для жителей ОРДЛО. Поэтому на избирательные участки Ростовской области доставили примерно 50 тыс. человек. Соответственно 200 тыс. жителей оккупированных территорий участвовали в выборах. Денисова завысила цифры".

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Общее количество паспортов РФ, выданных жителям ОРДЛО, 740 тыс.

"Это означает, что жители этих территорий проигнорировали выборы в Госдуму. Голосовало не более 25% от общего количества выданных российских паспортов", - добавляет Снегирев.

"Выборы" в Госдуму РФ состоялись 17-19 сентября. К ним привлекали жителей оккупированных РФ Крыму и районов Донецкой и Луганской областей. В оккупированных районах почти месяц действовали сотни "разъяснительных центров". Там украинцам массово выдавали российские паспорта.