Большинство украинцев считают Зеленского олигархом

55% опрошенных украинцев назвали президента Владимира Зеленского олигархом.

Чаще всего люди называли олигархами Игоря Коломойского, Рината Ахметова и Петра Порошенко, свидетельствует опрос Центра Разумкова.

Автор: "Центр Разумкова" Украинцы рассказали во время опроса, кого считают олигархами

Закон о деолигархизации 21% считают реальным шагом для преодоления коррупции и уменьшения влияния олигархов. 33% назвали закон популистским шагом Зеленского. 23% считают, что таким образом президент и его окружение хотят перераспределить собственность в экономике и стать олигархами. 11% считают закон способом борьбы с оппозицией.

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Опрос проводился с 24 ноября по 1 декабря 2021 среди 2005 человек по всей Украине за исключением оккупированных территорий.

Власти президента Владимира Зеленского прилагают недостаточно дипломатических и оборонных усилий для предотвращения полномасштабного российского вторжения - по данным опроса компании SOCIS так считают 62,4% украинцев. Достаточным усилием власти считает только каждый пятый гражданин (20,7%).