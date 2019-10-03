Богдана надо уволить - Данилюк

Данилюк связал Богдана во власти с огромными рисками. Фото: Reuters

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк говорит, что президент Владимир Зеленский должен уволить Андрея Богдана с должности главы Офиса из-за конфликта интересов в деле ПриватБанка.

Об этом он заявил в интервью "ВВС News Україна"

"В профессиональном мире, где все основано на профессиональных стандартах, если человек является адвокатом, то конфликта интересов ты должен избегать. И если ты этого сделать не можешь, то должен подать в отставку", - сказал Данилюк.

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Данилюк не отрицал, что имеет конфликт с Богданом.

"Да, можно сказать, что напряженные отношения", - отметил он.

Экс-чиновник отметил, что такие отношения не из-за ситуации с ПриватБанком, а из-за "совершенно разных ценностей".

"Я просто пол жизни прожил за границей, видел, как все работает в развитых странах. То есть хочу, чтобы Украина была успешной и понимаю, что для этого необходимо.

Чтобы строилась прозрачная власть, чтобы были независимые институты. Мы здесь привыкли, что у нас у всех есть телефоны и мы сейчас кого надо наберем и "порешаем" сейчас. Это точно - прошлое, и это то, что тянет Украину назад. Люди, которые приносят это в новую власть, несут чрезвычайные риски", - сказал Данилюк.

Президент Владимир Зеленский уволил Александра Данилюка с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны после заявления об отставке. Соответствующий указ глава государства издал 30 сентября.