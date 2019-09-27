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пятница, 27 сентября 2019 11:41

Богдан получил государственную награду за проваленную работу

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Богдан получил государственную награду за проваленную работу
Богдану дали "заслуженного юриста" за невыполненную работу, говорят журналисты.

Руководитель Офиса президента Андрей Богдан получил звание заслуженного юриста Украины указом третьего президента Виктора Ющенко за возвращение "Никопольского завода ферросплавов" в государственную собственность. Однако завод государство себе не вернуло.

Об этом сообщают журналисты расследование "Схемы: Коррупция в деталях"

"Благодаря защиты группой адвокатов, под руководством, в том числе Андрея Богдана, интересов государства в лице Кабинета министров в судебных учреждениях, незаконно приватизированное ОАО "Никопольский завод ферросплавов" было возвращено государству", - говорится в указе.

Завод принадлежал государству до 2003 года. Часть акций предприятия в 1990-х приобрели олигархи Игорь Коломойский и Виктор Пинчук.

При президентстве Леониде Кучме его зять Пинчук приобрел контрольный пакет акций. Впоследствии правительство решило вернуть завод в государственную собственность. Адвокат Богдан защищал интересы государства в судах.

Когда трудовой коллектив юридической компании, где работал Богдан, просил о его награждении в мае 2007-го - уже было известно, что завод не вернется в собственность государства, сообщает СМИ.

Также об этом знали бывший мэр Киева Леонид Черновецкий и комиссия государственных наград, которые ходатайствовали о награждении Богдана.

2007 года Верховный суд отменил все предыдущие решения и своим постановлением направил дело в отношении этого завода на новое рассмотрение. Который в итоге закончился проигрышем государства. Коломойский и Пинчук перераспределили свои доли в заводе.

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Андрей Богдан возглавил Администрацию президента Владимира Зеленского в мае. Когда ее переименовали, с 25 июня стал руководителем Офиса президента. До этого был адвокатом бизнесмена Игоря Коломойского.

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27
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