Богдан и Кучма согласовали формулу Штайнмайера еще в июле - СМИ

Украина согласилась на рассмотрение "формулы Штайнмайера" еще в июле 2019-го во время консультаций советников лидеров стран "нормандского формата".
Такая информацию сообщает издание "НВ" учитывая документ, который оказался в распоряжении журналистов.
Опубликовали письмо руководителя Офиса президента Андрея Богдана, к представителю Украины в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леониду Кучме.
Документ датирован 16 июля 2019 года.
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"Информируем, что 12 июля 2019-го в Париже состоялись консультации в нормандском формате на уровне дипломатических советников лидеров Украины, Германии, Российской Федерации и Франции", - говорится в письме Богдана.
В документе написано, что стороны должны подготовить правовые рамки для "особого статуса Донбасса" по формуле Штайнмайера.
"Открытые вопросы, которые должны быть рассмотрены, включают: так называемые "особый статус" (особый порядок местного самоуправления), включая так называемую формулу Штайнмайера; амнистию и местные выборы", - говорится в приложении к письму.
Некоторые пользователи в соцмережахи восприняли такие договоренности без предварительного общественного обсуждения, как "измену" национальных интересов и народа.
"Формула Штанмаера" - это план действий для внедрения Минских соглашений на оккупированной части Донбасса.
Их разработал в 2015-м Франк-Вальтер Штайнмайер - министр иностранных дел Германии в 2013-2017-х. Он был членом 4-сторонней контактной группы "нормандского формата" за участью Германии, Франции, Украины и государства-оккупанта России.
Одним из пунктов Минских соглашений были выборы на оккупированных территориях и признание за Донбассом особого статуса.
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