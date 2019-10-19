 
Ексклюзивы
1/5
Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото
Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото
1 Просмотров: 19053
Успешный президент Зеленский или нет, увидим весной – социолог
Успешный президент Зеленский или нет, увидим весной – социолог
1 Просмотров: 774
Депутатский зал ожидания киевского вокзала передали военным
Депутатский зал ожидания киевского вокзала передали военным
Просмотров: 1665
Политолог назвал проблему Зеленского
Политолог назвал проблему Зеленского
Просмотров: 2610
7% падения для Зеленского – это еще очень позитивно – социолог
7% падения для Зеленского – это еще очень позитивно – социолог
Просмотров: 2160
"Мы за пять лет не смогли на контрольных пунктах поставить туалет, а РФ за это время в Крыму построила мост"
"Мы за пять лет не смогли на контрольных пунктах поставить туалет, а РФ за это время в Крыму построила мост"
Просмотров: 2565
"Сегодня русский язык, а завтра российские танки": что происходило на марше УПА
"Сегодня русский язык, а завтра российские танки": что происходило на марше УПА
Просмотров: 3069
"Размели как горячие пирожки" - в Черкассах прошел 3-й книжный фестиваль
"Размели как горячие пирожки" - в Черкассах прошел 3-й книжный фестиваль
Просмотров: 1548
"Не готовьте шубу и оливье" - Клопотенко советует, как избавиться от советского мышления
"Не готовьте шубу и оливье" - Клопотенко советует, как избавиться от советского мышления
Просмотров: 4761
Украинский журналист рассказал, что произошло с убийцами Стуса
Украинский журналист рассказал, что произошло с убийцами Стуса
1 Просмотров: 2817
Фото
Все фото
5
4
5
3
15
Богдан и Кучма согласовали формулу Штайнмайера еще в июле - СМИ
Богдан и Кучма согласовали формулу Штайнмайера еще в июле - СМИ
&quot;Слуга народа&quot; носит сумку за 170 тыс. грн
"Слуга народа" носит сумку за 170 тыс. грн
&quot;СБУ, нравится?&quot;: кремлевский пропагандист разгуливает по Крещатику и козыряет в компании нардепа
"СБУ, нравится?": кремлевский пропагандист разгуливает по Крещатику и козыряет в компании нардепа
Полиция не захотела заводить дело на Мендель. Журналисты обратились в суд
Полиция не захотела заводить дело на Мендель. Журналисты обратились в суд
Богдана показали на футболе
Богдана показали на футболе
Видео
Все видео
В Раде сегодня впервые допросят министров (онлайн)
В Раде сегодня впервые допросят министров (онлайн)
Друг Путина добывает в Украине уникальное сырье для российской оборонки
Друг Путина добывает в Украине уникальное сырье для российской оборонки
Запрет на рекламу азартных игр должен быть в законе - эксперт
Запрет на рекламу азартных игр должен быть в законе - эксперт
Рада определяет гонорары для обличителей коррупции – онлайн
Рада определяет гонорары для обличителей коррупции – онлайн
Правительство едет на переговоры с МВФ
Правительство едет на переговоры с МВФ
Интервью
1/5
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
1 Просмотров: 4212
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 7137
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 1656
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 999
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
Просмотров: 873
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
18 октября 2019
1 Просмотров: 243
Майдан як попередження
Уся ця історія з "формулою Штайнмаєра" свідчить про те, яким чутливим продовжує бути українське суспільство. Наскільки оголені його нерви, гострий ...
суббота, 19 октября 2019 12:48

Богдан и Кучма согласовали формулу Штайнмайера еще в июле - СМИ
5

  Комментировать

Письмо руководителя Офиса президента Андрея Богдана, адресованное представителю Украины в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леониду Кучме
Фото: nv.ua
Письмо руководителя Офиса президента Андрея Богдана, адресованное представителю Украины в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леониду Кучме
В сети люди возмущаются таким действиям власти, воспринимая их антиукраинскими
В сети люди возмущаются таким действиям власти, воспринимая их антиукраинскими
В сети люди возмущаются таким действиям власти, воспринимая их антиукраинскими

Украина согласилась на рассмотрение "формулы Штайнмайера" еще в июле 2019-го во время консультаций советников лидеров стран "нормандского формата".

Такая информацию сообщает издание "НВ" учитывая документ, который оказался в распоряжении журналистов.

Опубликовали письмо руководителя Офиса президента Андрея Богдана, к представителю Украины в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леониду Кучме.

Документ датирован 16 июля 2019 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Режим тишины не работает: враг 21 раз обстрелял подразделения ООС

"Информируем, что 12 июля 2019-го в Париже состоялись консультации в нормандском формате на уровне дипломатических советников лидеров Украины, Германии, Российской Федерации и Франции", - говорится в письме Богдана.

В документе написано, что стороны должны подготовить правовые рамки для "особого статуса Донбасса" по формуле Штайнмайера.

"Открытые вопросы, которые должны быть рассмотрены, включают: так называемые "особый статус" (особый порядок местного самоуправления), включая так называемую формулу Штайнмайера; амнистию и местные выборы", - говорится в приложении к письму.

Некоторые пользователи в соцмережахи восприняли такие договоренности без предварительного общественного обсуждения, как "измену" национальных интересов и народа.

"Формула Штанмаера" - это план действий для внедрения Минских соглашений на оккупированной части Донбасса.

Их разработал в 2015-м Франк-Вальтер Штайнмайер - министр иностранных дел Германии в 2013-2017-х. Он был членом 4-сторонней контактной группы "нормандского формата" за участью Германии, Франции, Украины и государства-оккупанта России.

Одним из пунктов Минских соглашений были выборы на оккупированных территориях и признание за Донбассом особого статуса.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Богдан и Кучма согласовали формулу Штайнмайера еще в июле - СМИ». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
19
октября

Пилот раздал премию беднякам Парижа

Звезду из "Богатые тоже плачут" Веронику Кастро считают лесбиянкой

Самое читаемое
Обнаженная грудь, грим и пуанты: показали будни королевских балерин
Обнаженная грудь, грим и пуанты: показали будни королевских балерин
24
 1 Просмотров: 123882
Известную модель нашли зацементированной в пустыне
Известную модель нашли зацементированной в пустыне Просмотров: 40276
Названа причина смерти 37-летней женщины, которой не стало после гинекологической процедуры
Названа причина смерти 37-летней женщины, которой не стало после гинекологической процедуры Просмотров: 40017
Авто заметили не сразу: 20-летние водитель и пассажир погибли страшной смертью
Авто заметили не сразу: 20-летние водитель и пассажир погибли страшной смертью
3
 Просмотров: 24579
Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото
Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото
16
 1 Просмотров: 19035
Политика
Адвокат Трампа добивался американской визы для экс-прокурора Шокина
Адвокат Трампа добивался американской визы для экс-прокурора Шокина Просмотров: 279
Правительство призывают выбрать языкового защитника
Правительство призывают выбрать языкового защитника Просмотров: 243
"Есть шанс на перемены": эксперт назвал условие для работы судебной реформы
"Есть шанс на перемены": эксперт назвал условие для работы судебной реформы
 Просмотров: 99
"Вместо конца эпохи бедности украинцев попросят вернуть субсидии" - у Порошенко оценили последние решения власти
"Вместо конца эпохи бедности украинцев попросят вернуть субсидии" - у Порошенко оценили последние решения власти 2 Просмотров: 1818
Адвокат Гладковского обжаловал в суде задержание подзащитного
Адвокат Гладковского обжаловал в суде задержание подзащитного Просмотров: 144
Больше всего комментируют
5
Московская церковь придумала, как отомстит Греции за признание ПЦУ
4
Детективы НАБУ задержали Гладковского
4
Сколько украинцев поддерживает переход школ на украинский язык
3
Парубий и Турчинов хотят взять Пашинского на поруки
2
"Медийный м*дак" - жена экс-нардепа поскандалила с Притулой
Голосов: 12884
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua