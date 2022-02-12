Блинкен позвонил Лаврову: что обсуждали

Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров провели телефонный разговор.
В частности, они обсуждали угрозу вторжения в Украину и "гарантию безопасности", сообщает пресс-служба Белого дома и российское информагентство "ТАСС".
Секретарь четко дал понять, что дипломатический путь к урегулированию кризиса остается открытым, но это потребует от Москвы деэскалации и участия в добросовестных дискуссиях. трансатлантического ответа", - говорится в сообщении Белого дома.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В России обвиняют Запад из-за распространения дезинформации
Лавров заявил Блинкену, что пропагандистская кампания США о "российской агрессии" против Украины имеет провокационные цели, а реакция США и НАТО на предложения РФ по гарантиям безопасности игнорирует ключевые для Москвы положения.
Также по мнению главы МИД РФ заявления о российской агрессии против Украины якобы поощряют украинские власти к саботажу Минских соглашений.
Сегодня, 12 февраля, президент США Джо Байден позвонит по телефону президенту России Владимиру Путину вечером по московскому времени.
Комментарии