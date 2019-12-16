Билецкий анонсировал новую акцию протеста

"Национальный Корпус" и ветераны ООС присоединятся к митингу украинских аграриев против снятия моратория на продажу сельскохозяйственной земли. Акция начнется под стенами Верховной Рады 17 декабря в 9:30. Патриоты пообещали принять сторону фермеров и защитить их от "распродажи украинской земли", на которой настаивает действующая власть.

Об этом глава "Национального Корпуса" и экс-командир добровольческого полка "Азов" Андрей Билецкий заявил в видеообращении, опубликованном на Youtube-канале политика.

"В 2014 году, когда армии и добровольцам была нужна помощь, одними из первых, кто откликнулся, были украинские крестьяне и украинские фермеры. Не большие аграрные корпорации, а мелкие и средние фермеры. Сегодня эти люди нуждаются в нашей защите и нашей помощи. Так называемая реформа с открытием рынка земли, которую продает стране власть, на самом деле является смертью для украинского фермера и крестьянина. По 50 тысяч гектаров в одни руки при полном отсутствии реестра, при отсутствии программ, позволяющих купить землю небольшом фермеру, будет означать только одно - распродажа земли западным корпорациям", - заявил Билецкий.

Лидер "Национального Корпуса" подчеркнул, что ранее президент Владимир Зеленский обещал принимать значимые для государства решения (как, например, снятие моратория на продажу сельскохозяйственной земли) только путем проведения всенародного референдума. В связи с этим Билецкий обратился к парламентскому большинству и главе государства с требованием выполнить обещание.

Белецкий зовет на акцию протеста под Верховную Раду. Фото: Prm

"Зеленский много говорил о референдумах и много говорил о народовластии. Так хочется пожелать ему быть честным до конца и провести референдум о продаже земли. Все мы прекрасно знаем, что 70% украинского населения однозначно против продажи земли. Поэтому завтра 17 декабря в 9:30 фермеры, аграрии, крестьяне выходят под Верховную Раду. Место патриотов и ветеранов, думаю, вместе с ними. Мы будем выходить, будем говорить, чтобы доказать так называемым слугам народа украинскую мысль - не продавайте украинскую землю", - сообщил Андрей Билецкий.

Напомним, что такая акция проводится под стенами ВРУ уже во второй раз. Впервые она состоялась 4 декабря 2019: тогда аграрии выступили против открытия рынка земли в Украине. Возглавили акцию представители так называемого Объединенного штаба защиты украинской земли, в который также входят члены "Нацкорпуса". Позже активисты партии "Национальный Корпус" устроили всеукраинский "рейд" приемными депутатов из партии "Слуга народа" с требованием остановить решение о снятии моратория на продажу земли. Депутатам активисты в приемные приносили мешки чернозема и венки, символизирующие кровь украинских солдат, пролитую за родную землю.