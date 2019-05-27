Без сюрпризов: Разумков возглавил партию "Слуга народа"

Разумков возглавил партию "Слуга народа". Фото: УНИАН.

Советник президента по политическим вопросам Дмитрий Разумков возглавил партию "Слуга народа". Партия пойдет на досрочные парламентские выборы.

Такое решение приняли на недавнем съезде партии, передает The Бабель.

Разумкова выбрали вместо Ивана Баканова. Его Зеленский назначил первым заместителем главы Службы безопасности Украины.

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"Партия готовится к парламентским выборам. Те изменения, на которые надеялось общество, пока еще не реализованы. Все понимают, что сегодня у президента, пока мало механизмов для реализации тех задач, которые перед ним стоят", - сказал Разумков.

Игорь Коломойский заявил, что все украинские олигархи хотели, чтобы в выборах победил Зеленский.